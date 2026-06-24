«¡Viva Cristiano Ronaldo!»: Rio Ferdinand pide a los detractores del capitán portugués que «se callen» tras su doblete en el Mundial contra Uzbekistán

Ferdinand, siempre admirador de su excompañero, estalló el martes en redes. Celebró los dos goles de Ronaldo ante Uzbekistán y, tras el primero, escribió: “¡VIVA RONALDO!”.

Tras el primer tanto, Ferdinand tuiteó: «¡VIVA RONALDO!». Cuando Nuno Mendes anotó, respondió con ironía a quienes critican el egoísmo de Ronaldo: «Pero Cristiano no es un jugador de equipo».

Cuando Ronaldo marcó su segundo gol, Ferdinand cerró con un breve y elocuente «¡Y otro más!», acompañado de risas.