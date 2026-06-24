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«¡Viva Cristiano Ronaldo!»: Rio Ferdinand pide a los detractores del capitán portugués que «se callen» tras su doblete en el Mundial contra Uzbekistán
Ferdinand defiende a Ronaldo tras su actuación heroica en el Mundial
Ferdinand, siempre admirador de su excompañero, estalló el martes en redes. Celebró los dos goles de Ronaldo ante Uzbekistán y, tras el primero, escribió: “¡VIVA RONALDO!”.
Tras el primer tanto, Ferdinand tuiteó: «¡VIVA RONALDO!». Cuando Nuno Mendes anotó, respondió con ironía a quienes critican el egoísmo de Ronaldo: «Pero Cristiano no es un jugador de equipo».
Cuando Ronaldo marcó su segundo gol, Ferdinand cerró con un breve y elocuente «¡Y otro más!», acompañado de risas.
- AFP
Acallar a los escépticos
Tras varias publicaciones, Ferdinand subió un vídeo defendiendo a Ronaldo de las críticas. Dijo: «¡Cristiano! ¡Dios mío, esto es lo que hace! En serio: Cristiano Ronaldo ya ha dejado su huella en este Mundial. ¿Y sabéis qué? Para todos los escépticos... ¿Cómo dudar de un hombre que va camino de los 1.000 goles? Es el portugués con más goles en Mundiales: acaba de superar a Eusebio. El único que ha marcado en seis ediciones. Decir que está acabado, que no debería jugar o que perjudica al equipo no tiene sentido. No hay muchos delanteros en el mundo con su movimiento».
Ferdinand compara a Ronaldo con Haaland
Ferdinand defendió a Ronaldo y analizó sus movimientos y su remate en el partido. Dijo: «La sincronización perfecta para arrancar y rematar. Y el segundo gol: un jugador de 41 años que le gana la espalda a un central joven en un Mundial y remata como Haaland. ¡El gran Haaland! Disfrutemos de estos jugadores, no los critiquemos». Y, dirigiéndose a quienes cuestionan el lugar de Ronaldo en la selección, concluyó entre risas: «¿Sabéis qué? Para los que lo odian: ¡callaos!».
- AFP
Nos espera un partido decisivo en la última jornada de la fase de grupos contra Colombia
Ronaldo y Portugal se centran en el último partido de grupo ante Colombia. Colombia lidera con seis puntos, mientras Portugal tiene cuatro tras empatar con la República Democrática del Congo. Una victoria portuguesa les daría el primer puesto. Ronaldo busca mantener su racha goleadora para llevar a su selección a la fase eliminatoria como líder del grupo.