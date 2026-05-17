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Vitor Pereira pide una reunión con la PGMOL para aclarar la norma sobre mano tras el polémico gol de Matheus Cunha en la derrota del Nottingham Forest ante el Manchester United
Polémica en Old Trafford
En la segunda parte, cuando el Forest perdía, Cunha marcó el 2-1 para el United en Old Trafford.
El VAR, Peter Bankes, revisó una posible mano de Mbeumo en la jugada anterior, pero el árbitro Michael Salisbury confirmó el gol.
El Centro de Partidos dela Premier League explicó: «Tras revisar el VAR, el árbitro confirmó el gol, pues la mano de Mbeumo fue accidental».
- AFP
Pereira desahoga su frustración
La decisión molestó al banquillo del Forest, y Pereira lo dejó claro tras el partido: «Un partido loco, bueno para los aficionados, pero para un entrenador fue muy abierto, sobre todo en la segunda parte».
«Es una pena que el partido se decidiera por una acción que debo aceptar, pero para mí fue mano clara y el árbitro no debió validar el gol».
Pereira insistió en que el contacto favoreció a Mbeumo: «El árbitro cree que el control fue tras el roce del cuerpo; yo lo veo distinto. Controló con la mano y de ahí salió el disparo».
Exigencias de transparencia a la PGMOL
El entrenador del Forest considera necesaria una reunión de alto nivel entre los técnicos y la Professional Game Match Officials Limited para abordar la falta de coherencia arbitral. «En la Premier League tenemos dudas sobre algunas decisiones», añadió Pereira.
«Es importante reunirnos para entender las reglas; todos los entrenadores tenemos dudas sobre algunas decisiones».
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Neville critica una decisión «desorientada»
El ex capitán del Manchester United, Gary Neville, mostró su asombro ante la decisión del árbitro mientras comentaba para Sky Sports: «Hay una mano clara. Me sorprendería que lo validen. El United ha parado la celebración; casi se le queda atrapada entre el costado y el brazo. Si marca, sabemos que anularán el gol».
Y añadió: «Me enfadaría mucho si conceden ese gol. Pereira tiene razón, casi lo atrapa. Es mano clara, el VAR debe anularlo. No entiendo por qué lo revisan tanto».