Vitor Pereira alimenta el optimismo sobre el fichaje de Elliot Anderson por Manchester United o Manchester City, tras admitir que «todo puede pasar» en el mercado de verano

Tras la ajustada derrota 3-2 en Old Trafford, se preguntó a Pereira si temía perder al talentoso centrocampista, quien podría fichar por un grande de la Premier. Aunque Forest quiere conservar a todo el plantel, el técnico portugués admitió que la decisión final podría escapársele cuando abra el mercado.

«No tengo las respuestas. El mercado es el mercado y todo puede pasar», declaró Pereira a los periodistas. «Lo que puedo decirles es que el club quiere que siga jugando con nosotros, eso es seguro. El club quiere retener a casi todos los jugadores porque este es un grupo muy bueno, con calidad y carácter, y tenemos una base muy sólida para la próxima temporada».