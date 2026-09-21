Vitinha responde a las acusaciones de «blanqueamiento» mientras el PSG supera por la mínima a un resistente Marsella en Le Classique

El PSG logró una ajustada victoria por 2-1 sobre su eterno rival, el Marsella, para cerrar la quinta jornada de la Ligue 1. Pese a soportar un inicio muy complicado en su campaña nacional, el conjunto local ofreció una actuación llena de carácter el domingo.

El resultado deja a los gigantes parisinos con los tres puntos, pero la naturaleza del encuentro ha generado mucha conversación. Lo ajustado del marcador contrastó claramente con los pronósticos dominantes previos al partido.