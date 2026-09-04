Visita de Carlo Ancelotti al Real Madrid: el seleccionador de Brasil respalda a Jose Mourinho en Valdebebas

El exentrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti protagonizó un regreso especial a la Ciudad Real Madrid antes de una sesión de entrenamiento del primer equipo en Valdebebas. El actual seleccionador de Brasil visitó su antiguo lugar de trabajo para saludar al entrenador Jose Mourinho, a su cuerpo técnico y a varios de sus antiguos jugadores.

La visita sorpresa dejó un momento memorable en la ciudad deportiva, y Ancelotti se tomó un tiempo para hablar directamente con Real Madrid Televisión sobre su relación actual con el club y con su actual entrenador.

Ancelotti expresó una enorme alegría por ver a Mourinho de vuelta al mando del gigante español y respaldó al técnico portugués para que disfrute de una campaña exitosa.







