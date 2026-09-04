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Visita de Carlo Ancelotti al Real Madrid: el seleccionador de Brasil respalda a Jose Mourinho en Valdebebas
Ancelotti regresa a la Ciudad Real Madrid
El exentrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti protagonizó un regreso especial a la Ciudad Real Madrid antes de una sesión de entrenamiento del primer equipo en Valdebebas. El actual seleccionador de Brasil visitó su antiguo lugar de trabajo para saludar al entrenador Jose Mourinho, a su cuerpo técnico y a varios de sus antiguos jugadores.
La visita sorpresa dejó un momento memorable en la ciudad deportiva, y Ancelotti se tomó un tiempo para hablar directamente con Real Madrid Televisión sobre su relación actual con el club y con su actual entrenador.
Ancelotti expresó una enorme alegría por ver a Mourinho de vuelta al mando del gigante español y respaldó al técnico portugués para que disfrute de una campaña exitosa.
- AFP
Ancelotti respalda a Mourinho para triunfar
Ancelotti destacó su amistad de larga data y su respeto profesional por Mourinho, explicando que ambos mantienen el contacto con regularidad e intercambian ideas técnicas.
«Nuestra relación es muy buena y viene de hace mucho tiempo», dijo Ancelotti a Real Madrid TV. «A menudo intercambiamos ideas y mensajes. Me alegra que esté aquí porque puede disfrutar de un gran club como el Real Madrid, al que conoce muy bien, y estoy seguro de que lo hará muy bien».
«Jose es un gran entrenador y estoy convencido de que hará un gran trabajo aquí», añadió Ancelotti. «En el primer partido sufrieron un poco, pero poco a poco el equipo jugó mejor en el segundo encuentro, y estuvo sobresaliente contra la Real Sociedad».
Legado compartido de campeones nómadas
El encuentro puso de relieve el vínculo único entre dos de los entrenadores más laureados del fútbol moderno. Ancelotti sucedió oficialmente a Mourinho en el Santiago Bernabéu en 2013 y, de forma célebre, conquistó la histórica décima Copa de Europa del club, la Décima, en su temporada de debut, construyendo sobre la base de una plantilla competitiva que había dejado Mourinho.
Ambos técnicos comparten trayectorias notablemente paralelas como nómadas políglotas del fútbol. Ancelotti ha entrenado en las cinco grandes ligas de Europa, mientras que Mourinho ha dirigido en tres grandes ligas europeas, además de sus etapas en Portugal y Turquía.
Además, ambos entrenadores han ganado títulos de liga en la Serie A, en LaLiga con el Real Madrid y en la Premier League con el Chelsea.
- Cordon Press/Miguelez Sports
Al Real Madrid le esperan partidos importantes
Ancelotti señaló que el Real Madrid entra en una fase vital de la temporada a medida que el calendario competitivo se intensifica en varios frentes.
«Ahora están a punto de empezar los partidos importantes: LaLiga, el partido contra el Real Betis y la Champions League», afirmó Ancelotti. «Creo que el equipo está bien preparado, con los nuevos fichajes aportando mucho, y estoy seguro de que esta será una gran temporada para el Real Madrid».
La plantilla de Mourinho ultimará ahora su preparación en Valdebebas para su próximo encuentro de liga contra el Real Betis antes de comenzar su campaña europea.
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