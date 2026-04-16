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«Visión poco clara»: la Asociación de Aficionados del Chelsea critica el «incoherente» sistema de gestión de BlueCo en una carta abierta
Una falta de comunicación
La Asociación de Aficionados del Chelsea (CST) ha expresado su preocupación por la gestión del club bajo el grupo BlueCo, liderado por el empresario estadounidense Todd Boehly. En una carta abierta publicada el jueves, la CST denunció la desconexión entre la directiva y la afición, y criticó aspectos como el precio de las entradas y la falta de comunicación transparente. El grupo cuestionó por qué los aficionados deberían seguir confiando «en una estrategia que ha supuesto una perturbación y un gasto extraordinarios».
La misiva anuncia protestas en Stamford Bridge antes del partido del sábado contra el Manchester United, pues los aficionados consideran que la identidad del club se sacrifica por un modelo experimental que no aporta estabilidad ni éxito.
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Dudas sobre la estrategia a largo plazo
A pesar de invertir unos 1.500 millones de libras en fichajes desde 2022, el rendimiento del Chelsea ha sido irregular. Además, el club registró una pérdida antes de impuestos de 262,4 millones de libras en el último ejercicio, lo que agrava las preocupaciones financieras. El CST asegura que sus críticas no responden solo a los malos resultados, sino a un desacuerdo con la filosofía actual.
«Estas preocupaciones no están motivadas por los resultados a corto plazo, y no se resolverán con ellos», declaró el CST. «Se refieren a la dirección subyacente del club, y persistirán independientemente de las fluctuaciones en el terreno de juego. En el centro de la preocupación de los aficionados hay un punto sencillo: el modelo actual ha exigido una enorme dosis de fe por parte de la afición, a cambio de ofrecer muy poca claridad. Los aficionados han sufrido una agitación constante: jugadores, entrenadores, personal y estructuras han cambiado a gran velocidad, siempre bajo el argumento de un plan a largo plazo».
Crisis de identidad en Stamford Bridge
Bajo BlueCo han habido muchos cambios en el banquillo: primero se fue Enzo Maresca en diciembre y luego, con Liam Rosenior, el equipo perdió cinco de seis partidos. Para la CST, el problema de fondo es la falta de una identidad clara.
«Cuatro años después, aún no hay una explicación clara de cómo ese plan garantiza éxito sostenido sin perder la identidad del Chelsea», añadía la carta. «La visión sigue sin estar clara, su ejecución es inconsistente y su liderazgo no rinde cuentas lo suficiente. Los aficionados del Chelsea no piden simplemente ganar cada año. Piden reconocer al club al que siempre han apoyado. En este momento, son demasiados los que no lo reconocen. Esta erosión de la confianza no se limita únicamente a cuestiones futbolísticas. Se extiende a cómo los aficionados viven el club».
- AFP
El modelo de múltiples clubes, en el punto de mira
La protesta contra el Manchester United sumará una acción conjunta con los hinchas del Estrasburgo, también propiedad de BlueCo. Ambas aficiones rechazan el modelo de propiedad multiclub. Esta solidaridad internacional evidencia la brecha entre las ambiciones globales de los dueños y los valores locales de las aficiones.
Al coordinarse con la afición del Estrasburgo, el CST busca demostrar que los problemas del Chelsea reflejan una falla sistémica dentro de BlueCo. Aunque el equipo se prepara para uno de sus partidos más importantes en casa, la mirada sigue puesta en el palco de honor, a la espera de que la propiedad ofrezca la «claridad» y la «rendición de cuentas» que los hinchas exigen.