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Virgil van Dijk y Tijjani Reijnders marcan en la segunda parte para darle a Países Bajos un emocionante empate ante Grecia
Grecia golpea primero
Grecia comenzó el partido con fuerza y se adelantó en el minuto 23. Konstantinos Tzolakis envió un balón largo hacia arriba, que el suplente Masouras peinó hacia la trayectoria de Ioannidis, que definió con calma. Justo antes del pitido del descanso, ambos volvieron a combinar. Un error grosero en el centro del campo neerlandés permitió a Ioannidis interceptar el balón suelto y asistir a Masouras, que empujó el balón a la red para dar a su equipo una sorprendente ventaja de 2-0 al llegar al descanso.
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Xavi impulsa la remontada de Países Bajos
Xavi tuvo que reactivar a sus jugadores, que dominaron la posesión con más del 70 por ciento del balón, y estos respondieron con fuerza en la segunda parte. Países Bajos encontró un salvavidas crucial en el minuto 59, cuando Joey Veerman puso un córner preciso. Van Dijk se elevó por encima de todos para rematar de cabeza con potencia y batir a Tzolakis. El conjunto visitante creyó haber empatado poco después, pero el remate a bocajarro de Denzel Dumfries fue anulado por fuera de juego tras una larga revisión del VAR.
Reijnders rescata un punto
A pesar del frustrante contratiempo, Países Bajos siguió buscando el empate a medida que se agotaba el tiempo. Su presión incansable dio sus frutos en el minuto 89, cuando Noa Lang puso un peligroso centro al área. El suplente Joshua Zirkzee peinó el balón, lo que permitió a Reijnders rematar de volea a bocajarro. El resultado deja a Grecia en lo más alto del Grupo A2 con siete puntos, mientras que Países Bajos sigue en segunda posición con cinco puntos, justo por delante de la tercera clasificada, Alemania, con cuatro puntos.
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Pensando ya en el choque contra Serbia
Serbia, colista, todavía no ha sumado ningún punto tras sufrir tres derrotas consecutivas en el grupo. De cara al próximo partido, Xavi preparará a su equipo para recibir el domingo en Países Bajos a la selección serbia, que atraviesa dificultades. Este duelo pondrá fin al actual parón internacional y ofrecerá a los neerlandeses una oportunidad vital para lograr la victoria.
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