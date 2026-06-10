La selección de los Países Bajos afina detalles para su debut en el Grupo F contra Japón el 14 de junio. Tras su primera sesión bajo el sol de Estados Unidos, Koeman reconoció en rueda de prensa que el partido será «interesante y difícil».

Desde su llegada en 2023, el técnico llevó al equipo al cuarto puesto en la Liga de Naciones y a las semifinales de la Euro 2024, donde perdieron con Inglaterra. Pero sus resultados más recientes han sido decepcionantes. La semana pasada cayeron 1-0 ante Argelia y, luego, vencieron 2-1 a Uzbekistán gracias a dos penaltis de Cody Gakpo, uno en el último minuto.