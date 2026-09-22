Tras ser fichado por 60 millones de libras (80 millones de dólares), con ese acuerdo cerrado durante el mercado de fichajes de invierno, el confiado futbolista de 21 años se ha integrado sin problemas en la dinámica de Anfield. Ha empezado con fuerza, literalmente, en el fútbol inglés.

Una llamativa serie de actuaciones en la pretemporada ayudó a elevar la expectación entre una afición fiel, y ese nivel se ha mantenido en el arranque de la Premier League, la Champions League y la Carabao Cup.

El Liverpool, que sigue invicto, suma tres porterías a cero en siete partidos entre todas las competiciones, con Jacquet adaptándose rápidamente junto al capitán del club, Van Dijk. Se considera que posee muchas de las cualidades que han convertido a su compañero neerlandés en uno de los mejores en su puesto.

Su capacidad con el balón también puede compararse con la de la leyenda Hansen, ganadora de la Copa de Europa, y el Liverpool siempre se ha caracterizado por contar en su línea defensiva con futbolistas tan cómodos en la posesión como a la hora de recuperarla.