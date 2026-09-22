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Virgil van Dijk x Alan Hansen: Jeremy Jacquet encaja en la esencia del Liverpool, mientras una leyenda del club explica las mejores cualidades del defensa con salida de balón de 60 millones de libras
Jacquet se ha adaptado rápidamente tras un traspaso de 60 millones de libras
Tras ser fichado por 60 millones de libras (80 millones de dólares), con ese acuerdo cerrado durante el mercado de fichajes de invierno, el confiado futbolista de 21 años se ha integrado sin problemas en la dinámica de Anfield. Ha empezado con fuerza, literalmente, en el fútbol inglés.
Una llamativa serie de actuaciones en la pretemporada ayudó a elevar la expectación entre una afición fiel, y ese nivel se ha mantenido en el arranque de la Premier League, la Champions League y la Carabao Cup.
El Liverpool, que sigue invicto, suma tres porterías a cero en siete partidos entre todas las competiciones, con Jacquet adaptándose rápidamente junto al capitán del club, Van Dijk. Se considera que posee muchas de las cualidades que han convertido a su compañero neerlandés en uno de los mejores en su puesto.
Su capacidad con el balón también puede compararse con la de la leyenda Hansen, ganadora de la Copa de Europa, y el Liverpool siempre se ha caracterizado por contar en su línea defensiva con futbolistas tan cómodos en la posesión como a la hora de recuperarla.
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Las cualidades que Jacquet comparte con Van Dijk y Hansen
Preguntado por su opinión sobre Jacquet y si la joven estrella francesa parece estar siguiendo los pasos de algunas figuras icónicas, el excentrocampista del Liverpool Houghton, que hablaba en asociación con IrishBetting.ie, dijo a GOAL: «Es otro al que le gusta meter la pierna. Eso me gusta de él, es muy competitivo. Incluso cuando vio una amarilla contra el Fulham, no entraron en pánico, ¿verdad? Algunos entrenadores dicen: “Oh, no, mejor lo quitamos por si nos quedamos con 10”. No fue el caso, simplemente le dejaron seguir a lo suyo.
«Lo que veo en él es a un competidor de verdad: bueno por alto, buen líder, se comunica bien y está disfrutando mucho de su fútbol. Pasa el balón con precisión: cuando le has visto jugar hacia el centro del campo, lo golpea con velocidad, o con la velocidad adecuada para que el jugador pueda controlarlo.
«Creo que ha estado realmente bien al principio. Le vi en un partido de pretemporada, estuvo brillante cuando jugó, y simplemente parece que es un talento natural. Está disfrutando mucho de su fútbol, una buena incorporación para el club».
Araujo impresiona como lateral derecho improvisado
Además de dar la bienvenida al potencial de Jacquet en sus filas, el Liverpool también ha incorporado el pedigrí de Ronald Araujo. El experimentado uruguayo ha llegado cedido por una temporada desde el Barcelona.
Está más acostumbrado a actuar como central, pero ha estado dando cobertura en el lateral derecho para el técnico del Liverpool, Andoni Iraola. Es otro que ha llamado la atención de Houghton, y la exinternacional de la República de Irlanda añadió: «Creo que realmente ha hecho al Liverpool más sólido en defensa. Ahora parecen físicos, mientras que antes no me parecía que lo fueran tanto. Creo que ahora, desde luego, ese ya no es el caso.
«Le vi en el partido contra el Fulham, al que llegaban después del encuentro ante el Atlético de Madrid, así que no se incorporó tanto al ataque porque no es un lateral natural, pero te diré una cosa: es un competidor, gana sus duelos aéreos, gana sus entradas, le gusta meter la pierna, algo que no vemos tan a menudo en el fútbol, y lo hace de forma sencilla y eficaz.
«Y además, para tu extremo es fantástico, porque si simplemente te da el balón, entonces tú puedes seguir con tu parte de magia, no te preocupa que te esté doblando todo el tiempo y que tengas que estar pendiente de cubrirle, sabes que va a respaldarte más veces que no y te va a dejar hacer tu trabajo.
«Creo que para el extremo, quienquiera que juegue en ese lado derecho, eso debería ser una bendición: céntrate en tu trabajo y pon algunos centros al área, supera a tu lateral, haz pequeñas paredes, sea cual sea el caso, pero entonces sabes cuáles son tus virtudes y sabes cuál es la suya».
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Calendario del Liverpool 2026-27: el Manchester City, próximo rival
El Liverpool llegó al primer parón internacional de la temporada 2026-27 en la sexta posición de la clasificación de la Premier League, con nueve puntos sumados en cinco partidos. Hay motivos para pensar que aún puede ofrecer mucho más como bloque.
Con Jacquet y Araujo brillando en defensa, mientras el delantero sueco Alexander Isak, de 125 millones de libras (167 millones de dólares), recupera su chispa en el último tercio, el Liverpool volverá a la acción el 11 de octubre con un esperado duelo en casa ante el líder de la liga, el Manchester City.
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