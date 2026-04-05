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Virgil van Dijk sugiere que los jugadores del Liverpool «se rindieron» durante la goleada por 4-0 a manos del Manchester City
Van Dijk pone en duda el espíritu de lucha del equipo
En una temporada ya marcada por la irregularidad, los Reds tocaron fondo el sábado por la tarde al sufrir una dura derrota a manos de sus rivales. Aunque el Liverpool aguantó bien en los primeros compases, la defensa se vino abajo antes del descanso, lo que dio lugar a una segunda parte desanimada que llevó a los aficionados visitantes a abandonar el estadio mucho antes del pitido final.
Tras la derrota, Van Dijk se mostró brutalmente honesto sobre la falta de resistencia mostrada sobre el terreno de juego. «Obviamente, sales del vestuario con la intención de marcar y poner el 2-1 para darle la vuelta al partido. Pero ocurrió lo contrario y, desde luego, remontar un 3-0 es muy difícil aquí. Pero tampoco hay que rendirse, y quizá eso es lo que pasó en un momento dado», admitió el capitán.
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Los aficionados se vuelven contra Slot, que se muestra abatido
El ambiente en torno al club se ha vuelto cada vez más tóxico a medida que las estadísticas de esta temporada siguen empeorando. La goleada por 4-0 en el Etihad supuso otro punto bajo en la que se ha convertido en la peor campaña del club en cuanto a derrotas desde la temporada 2014-15. Muchos de los 8.000 aficionados que se desplazaron no se quedaron hasta el final, lo que llevó a Arne Slot a aplaudir a una grada visitante casi vacía al final del partido.
Van Dijk pidió disculpas a la afición, reconociendo que los jugadores no habían estado a la altura de lo que se esperaba de ellos. «Los aficionados estaban allí para apoyarnos y solo puedo pedirles disculpas por lo que hemos mostrado. Nos hemos fallado a nosotros mismos y al entrenador, pero hoy hemos fallado a nuestra afición. Hasta el penalti, quizá no, pero la forma en que hemos jugado, especialmente en la segunda parte, debe doler a todo el mundo. A mí, sin duda, me duele», añadió.
Szoboszlai agrava el caos en el Etihad
La frustración no se limita al despacho del capitán. El centrocampista Dominik Szoboszlai se expresó en términos aún más duros, calificando la trayectoria actual de «temporada catastrófica», ya que el club corre el riesgo de quedarse fuera de las principales competiciones europeas.
«Tenemos que recomponernos, porque si seguimos jugando así, podemos olvidarnos muy pronto de la participación en la Liga de Campeones, y también de la del año que viene», advirtió el centrocampista. «Así que tenemos que hacer un examen de conciencia y empezar a pensar en cómo podemos convertir esta temporada catastrófica en una temporada que podamos recordar». El centrocampista húngaro también fue visto en un tenso enfrentamiento con aficionados frustrados tras el partido.
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La Liga de Campeones supone un último salvavidas
A pesar del desastre en casa, la temporada del Liverpool sigue técnicamente viva, con el enfrentamiento de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain a la vuelta de la esquina. Sin embargo, Van Dijk no se hace ilusiones sobre la dificultad de la tarea que tienen por delante tras un resultado tan desmoralizador en la FA Cup. Advirtió de que todos deben mirarse al espejo si esperan salvar algo de lo que queda de año.
«El PSG nos está esperando. Ayer los vi jugar un rato y volverá a ser muy duro. Pero tenemos una responsabilidad, no solo con nosotros mismos, sino especialmente con los aficionados. Si queremos sacar algo de esta temporada, tenemos que intentar hacer algo especial en los tres próximos partidos», concluyó el defensa.