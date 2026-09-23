Virgil van Dijk revela cómo el nuevo seleccionador Xavi salvó su carrera con Países Bajos tras el «sinsentido» del Mundial

El veterano central no se mordió la lengua al abordar las consecuencias de la sorprendente eliminación de Países Bajos. La Oranje se despidió tras una tensa tanda de penaltis en los octavos de final contra Marruecos, una derrota que desató una ola de negatividad en su país. Van Dijk se mostró especialmente indignado por los relatos que sugerían que él era responsable de cambios tácticos que supuestamente perjudicaron el rendimiento del equipo.

«Simplemente fracasamos en el Mundial, esos son los hechos duros», dijo Van Dijk. «Eso no es por mí, nunca he sido yo quien propone eso. Fue un mal partido, pero casi lo sacamos adelante. Entonces no habría pasado nada. Pero ahora caímos eliminados demasiado pronto. Entonces te cae de todo encima».

Se mostró visiblemente irritado por las afirmaciones de que él y el exseleccionador Ronald Koeman habían «roto» el fútbol neerlandés. «Se están lanzando tonterías para hacer que yo quede todavía peor. Eso pasa con demasiada frecuencia. No tiene ningún sentido volver a ello ahora. Me dijeron que era culpa mía que jugáramos con cinco, que Ronald Koeman y yo destruimos el fútbol neerlandés», añadió.