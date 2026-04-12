Virgil van Dijk no está preocupado por el humilde Rio Ngumoha, pese a las peticiones para que el joven del Liverpool sea titular contra el PSG

Ngumoha, con 17 años y 225 días, marcó ante el Fulham y se convirtió en el goleador más joven del Liverpool en la Premier League en Anfield, superando el récord de Raheem Sterling.

Su certero remate abrió el marcador en la victoria por 2-0 que dio un respiro al entrenador Arne Slot. Después de perder contra el Manchester City en la FA Cup y ante el París Saint-Germain en la Liga de Campeones, el brillante partido de Ngumoha en la Premier League ilusiona de cara al encuentro más importante de la temporada para el Liverpool.







