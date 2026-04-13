Virgil van Dijk exige «algo especial» al Liverpool y se muestra pesimista sobre la remontada ante el PSG en la Liga de Campeones

Pese al escepticismo sobre su forma actual, el capitán confía en que la afición sea el motor de otra noche europea inolvidable. Reconoce que deben mejorar y pide a los seguidores que impulsen la remontada, consciente de lo intimidante que resulta Anfield para los rivales.

«Los aficionados serán clave junto con nuestro juego», añadió el defensa. «He tenido la suerte de vivir esas noches en las que la conexión con la grada es increíble. El martes debemos trazar un buen plan y luchar más de 90 minutos. Tengo ganas de que llegue. Es un privilegio estar en cuartos, sea como sea. No debemos darlo por sentado. Somos el Liverpool y debemos hacer que sea una noche memorable».