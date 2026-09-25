Virgil van Dijk elogia el nuevo estilo de presión alta de Xavi mientras Países Bajos frena a la Alemania de Jurgen Klopp en el debut del nuevo seleccionador

El amanecer de la era Xavi con la selección neerlandesa llegó con una importante sensación de expectación, y las primeras señales apuntan a un cambio radical en la filosofía táctica. Frente a una selección de Alemania dirigida por el legendario exentrenador del Liverpool Klopp, la Oranje mostró un enfoque modernizado que priorizó una defensa proactiva y una presión alta incesante. En declaraciones a los medios tras el empate 1-1, Virgil van Dijk destacó la transición que atraviesa actualmente el equipo mientras se adapta a las exigentes demandas del exentrenador del Barcelona con y sin balón.

Compartió sus primeras impresiones sobre la actuación con NOS Sport, ofreciendo una valoración sincera de cómo el equipo equilibró sus nuevos mecanismos agresivos con la solidez defensiva necesaria para competir contra rivales europeos de primer nivel. «Sí, sin duda. Naturalmente queremos tener el balón y la presión forma naturalmente una parte muy importante de eso. También estás jugando contra un equipo que tiene mucha calidad. Al final, fue un partido sólido por nuestra parte», dijo.