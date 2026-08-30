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Virgil van Dijk da su veredicto sobre la calidad de Bradley Barcola mientras el Liverpool se acerca a un megatraspaso de 123 millones de libras
Anfield se prepara para la llegada de Barcola
El Liverpool se acerca a un sensacional traspaso de tres cifras a medida que el mercado de verano llega a su frenético desenlace. El Liverpool ha identificado a Barcola como la pieza final de su rompecabezas ofensivo, y ya se ha visto al joven francés despidiéndose de la afición parisina. El ritmo de las negociaciones se ha acelerado rápidamente en las últimas 24 horas, y Barcola ya ha llegado para pasar el reconocimiento médico y cerrar los últimos trámites de la operación.
La operación convertirá a Barcola en el segundo jugador más caro de la historia del club de Merseyside, solo por detrás de los 125 millones de libras invertidos en Alexander Isak, mientras se dispone a comprometer su futuro con Anfield con un contrato de cinco años. Aunque la cifra es alta, el consenso dentro del departamento de captación es que el techo de Barcola es lo suficientemente alto como para justificar la inversión.
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Van Dijk elogia el impacto de Barcola
Van Dijk ha dado su veredicto sobre la posible llegada, destacando la enorme calidad que aporta el jugador de 21 años a un equipo que busca mantener su competitividad en lo más alto de la Premier League. Hablando después del frustrante empate 2-2 del Liverpool con el Nottingham Forest, Van Dijk se deshizo en elogios hacia el talento que podría llegar.
"Es un buen jugador, eso es lo único que puedo decir", comentó el neerlandés. "No creo que haya ninguna duda de que un club como el Liverpool es muy atractivo para jugadores muy buenos. Este es uno de los clubes más grandes del mundo. Todos sabemos que estamos pasando por una pequeña transición. O quieres formar parte de ella o no. El mercado está abierto hasta el martes, ¿no? Veremos qué pasa".
"Es un jugador con velocidad. Recuerdo un gol que marcó contra el Chelsea. Si viene aquí, será recibido con los brazos abiertos. Hasta que no sea oficial no tiene sentido hablar de ello".
El capitán del Liverpool lanza una advertencia sobre la profundidad de la plantilla
Aunque la llegada de Barcola supone una enorme inversión de cara al futuro, Van Dijk es muy consciente de la necesidad de estabilidad interna tras un verano de salidas de alto perfil. El Liverpool ya ha visto marcharse del club a Mohamed Salah, Andy Robertson, Ibrahima Konate y Curtis Jones desde el final de la pasada temporada. El capitán subrayó que, para que el equipo tenga éxito en esta nueva era, deben seguir reforzando la plantilla en lugar de debilitarla.
"Se trata de seguir exigiéndonos unos a otros", explicó. "El entrenador dijo antes del fin de semana lo que quiere de nuestros tres o cuatro jugadores de ataque: que lo den todo y luego, si tenemos que sacar a alguien más para rematar el trabajo, lo hará. Nos necesitamos unos a otros para tener éxito. Añadir calidad a la plantilla siempre marca la diferencia. Veremos qué traen los próximos días. Después del martes tenemos que pelear por todo sin arrepentimientos."
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El foco se centra ahora en la regularidad en Anfield
Más allá del drama del mercado de fichajes, Van Dijk expresó su preocupación por el reciente rendimiento del equipo en casa, en particular por la incapacidad de sumar los tres puntos ante el Forest. Pidió recuperar el dominio que definió los periodos más exitosos del club e instó a sus compañeros a mejorar tanto en defensa como en ataque. El capitán señaló que permitir que los rivales se marchen de Anfield con puntos durante varias temporadas consecutivas es una tendencia que debe frenarse de inmediato si el club quiere pelear por los grandes títulos.
"Tenemos que marcar más, encajar menos, dominar más con y sin balón", dijo Van Dijk. "El Nottingham Forest ha venido aquí en las tres últimas temporadas y se ha mantenido invicto. Eso no debería pasar. En todos los años que he estado en el club no había pasado. Depende de nosotros asegurarnos de que somos una unidad, todos los miembros de la plantilla junto con nuestra afición. Lleva tiempo".
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