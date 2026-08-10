Virgil van Dijk da la bienvenida a la inminente llegada de Ronald Araujo mientras el Liverpool se acerca al defensa del Barcelona

La transición de Arne Slot a Iraola marca un cambio significativo para la plantilla del Liverpool, y Van Dijk se ha mostrado muy claro sobre su compromiso con el nuevo entrenador. Tras el sorprendente despido de Slot, el veterano defensa ha asumido la responsabilidad de actuar como puente entre los jugadores y el nuevo cuerpo técnico. Reveló que ya ha establecido una gran sintonía con Iraola, asegurándose de que el español cuente con todo el apoyo del grupo de liderazgo veterano.

«Tuvimos una gran conversación en la primera semana, cuando se anunció, y lo principal que tiene que saber es que estoy aquí para él pase lo que pase, para cualquier cosa que necesite, quiera saber o quiera que haga por el equipo o lo que sea. Ojalá tengamos éxito esta temporada», explicó el capitán.

«Sin quitarle nada a Arne y a su cuerpo técnico, pasamos una etapa increíble juntos, pero obviamente el año pasado fue una decepción. Este año tenemos un nuevo entrenador que tiene nuevas formas de preparación, así que tenemos que adaptarnos al nuevo cuerpo técnico, a métodos de entrenamiento diferentes. Me gustó trabajar con Arne y estoy seguro de que me gustará trabajar con el nuevo entrenador».