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Virgil van Dijk da la bienvenida a la inminente llegada de Ronald Araujo mientras el Liverpool se acerca al defensa del Barcelona
Van Dijk da su visto bueno al fichaje de Araujo
Se espera que el internacional uruguayo se una al gigante de la Premier League en calidad de cedido para aportar cobertura inmediata y calidad a una línea defensiva que ha sido objeto de escrutinio durante el verano. Van Dijk, que volvió a los terrenos de juego por primera vez en esta pretemporada durante un amistoso contra el Mónaco, confirmó que está listo para integrar caras nuevas en la plantilla mientras el club busca dejar atrás la decepción de la campaña anterior.
Al hablar sobre la posibilidad de formar junto al cotizado jugador del Barcelona, Van Dijk se mostró profesional, pero acogedor, respecto a los movimientos del mercado. "A cualquier jugador que llegue al club le daremos la bienvenida", dijo Van Dijk. "No tengo ni idea de si se ha anunciado o no. No le he visto, así que ya veremos".
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Cómo afrontar la crisis de lesiones en defensa
La necesidad de incorporar a Araujo se ha acelerado por las dudas sobre el estado físico de Jeremy Jacquet. El nuevo fichaje procedente del Rennes no estuvo en el duelo contra el Mónaco, ya que los servicios médicos del club optaron por un enfoque prudente tras el final de la pasada temporada en la Ligue 1, marcado por las lesiones. Aunque Jacquet está considerado como un pilar a largo plazo de la defensa, su actual indisponibilidad ha obligado al Liverpool a buscar soluciones inmediatas en el mercado.
Van Dijk ofreció una actualización positiva sobre la situación del joven, al señalar que su regreso a los entrenamientos con el equipo podría ser inminente pese a las recientes precauciones adoptadas por el cuerpo médico. "No le he visto en absoluto. He hablado con él", declaró Van Dijk. "Le he visto caminar por ahí y hablamos. No veo la hora de verle de vuelta sobre el césped y espero que eso ocurra muy pronto. No soy médico, así que no sé exactamente cuál es la situación, pero tengo la sensación de que esta semana podría volver al césped, ojalá lo antes posible".
Adaptándose a la vida bajo las órdenes de Andoni Iraola
La transición de Arne Slot a Iraola marca un cambio significativo para la plantilla del Liverpool, y Van Dijk se ha mostrado muy claro sobre su compromiso con el nuevo entrenador. Tras el sorprendente despido de Slot, el veterano defensa ha asumido la responsabilidad de actuar como puente entre los jugadores y el nuevo cuerpo técnico. Reveló que ya ha establecido una gran sintonía con Iraola, asegurándose de que el español cuente con todo el apoyo del grupo de liderazgo veterano.
«Tuvimos una gran conversación en la primera semana, cuando se anunció, y lo principal que tiene que saber es que estoy aquí para él pase lo que pase, para cualquier cosa que necesite, quiera saber o quiera que haga por el equipo o lo que sea. Ojalá tengamos éxito esta temporada», explicó el capitán.
«Sin quitarle nada a Arne y a su cuerpo técnico, pasamos una etapa increíble juntos, pero obviamente el año pasado fue una decepción. Este año tenemos un nuevo entrenador que tiene nuevas formas de preparación, así que tenemos que adaptarnos al nuevo cuerpo técnico, a métodos de entrenamiento diferentes. Me gustó trabajar con Arne y estoy seguro de que me gustará trabajar con el nuevo entrenador».
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Más fichajes en el horizonte
Es poco probable que la actividad del Liverpool termine con la incorporación de Araujo, ya que el club sigue atento al mercado en busca de refuerzos ofensivos. La salida de Mohamed Salah al Trabzonspor ha dejado un vacío en la delantera, y el Liverpool quiere asegurarse de que Iraola tenga suficiente pólvora para competir en lo más alto de la Premier League. Bradley Barcola ha surgido como un objetivo prioritario, ya que el club busca añadir velocidad y desequilibrio a las bandas.
El capitán concluyó expresando su deseo de que se añada más calidad a la plantilla antes de que se cierre el mercado. «Veamos qué traen las próximas dos semanas. Cualquier jugador de calidad que podamos añadir al equipo será sin duda bienvenido, así que ya veremos», señaló Van Dijk.
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