Virgil van Dijk confía en que Mohamed Salah, conocido por recuperarse pronto, no haya jugado su último partido con el Liverpool tras lesionarse contra el Crystal Palace

El capitán del Liverpool no cree que Salah haya jugado su último partido con el club. El delantero se lesionó el isquiotibial en la victoria 3-1 sobre el Crystal Palace, y los aficionados temen que su etapa en la Premier League haya terminado antes de su salida confirmada este verano.

A pesar de verle cojear al salir, Van Dijk confía en que la rápida recuperación del jugador de 33 años le permita reaparecer en los últimos partidos en casa. «Espero que sí», respondió el defensa al ser preguntado sobre su regreso. «Primero habrá un informe médico que determinará el problema. Sé que está haciendo todo lo posible para volver cuanto antes».