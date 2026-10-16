Tras el impresionante triunfo europeo, Van Dijk destacó la importancia de este hito para su compañero de equipo, de carácter más reservado. El central neerlandés reconoció la presión que conllevan los fichajes de gran repercusión y recurrió a sus propias experiencias para aconsejarle.

«Es muy importante para Bradley. De por sí, es muy introvertido», dijo el capitán del Liverpool. «No expresa demasiado sus sentimientos, pero todos sabemos que esto le ayudará muchísimo. Ojalá lleguen muchos más tripletes».

Van Dijk subrayó el papel de la plantilla en el desarrollo del atacante. Añadió: «Se trata de crear un entorno en el que pueda expresarse sobre el terreno de juego. Como futbolista, siempre quieres estar ahí, demostrando lo que sabes hacer. Para él, marcar goles es una parte importante de su juego. Lograr un triplete en la Champions League es algo fantástico para él y para nosotros».

Al preguntarle por la presión económica ligada al fichaje de Barcola, Van Dijk le mostró todo su apoyo. «Por supuesto que puedes compartir experiencias. Se trata de ayudarnos mutuamente a triunfar. Estamos juntos en esto», señaló. «Bradley se está adaptando ahora. Le irá perfectamente».



