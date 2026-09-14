Tras una decepcionante campaña en el Mundial que terminó en los dieciseisavos de final, la Federación Neerlandesa ha supervisado un importante cambio en el banquillo. Ronald Koeman ha dejado su puesto, allanando el camino para que el exentrenador del Barcelona Xavi tome las riendas de la selección.

Este relevo ha generado dudas sobre el papel de Van Dijk con su país. Para aclarar la situación, el defensa, internacional en 96 ocasiones, ha iniciado conversaciones con Xavi sobre su lugar en el equipo.

The Athletic informa de que está prevista una reunión formal para las próximas semanas. Ambos ya tuvieron un primer contacto entre semana, cuando el Liverpool se enfrentó al Atlético de Madrid en la Champions League.



