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Virgil van Dijk califica de «inaceptable» la temporada pasada del Liverpool mientras pide paciencia con Andoni Iraola
La frustración por la campaña anterior
En el programa oficial del partido previo al choque con el Nottingham Forest, Van Dijk no se mordió la lengua al valorar el rendimiento del Liverpool la pasada temporada. Según informó el Liverpool Echo, el defensa insistió en que el equipo es capaz de lograr mucho más.
El Liverpool busca su primera victoria en casa con Iraola tras el sufrido empate 2-2 del pasado domingo ante el Newcastle United. Escribió: «Queremos ganar, en última instancia. En el Liverpool, ese siempre debe ser el objetivo. No hace falta que os diga que la temporada pasada fue dura, inaceptable en mi opinión. Somos mejores que eso, de hecho mucho mejores, y ahora tenemos que demostrarlo».
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Adaptándose a las tácticas de Iraola
Tras la llegada de Iraola, el Liverpool ha estado atravesando una importante transición táctica. El capitán reconoció que transformar el estilo de juego no sucederá de la noche a la mañana, pero subrayó que la plantilla está haciendo el máximo esfuerzo para acelerar el proceso y encontrar un mayor nivel de regularidad.
«Cuando tienes un nuevo entrenador con nuevos planes y nuevas ideas, siempre va a hacer falta algo de tiempo para ponerlos en práctica», explicó Van Dijk. «Pero depende de nosotros hacerlo lo más rápido posible. Puedo deciros que estamos trabajando extremadamente duro cada día en el campo de entrenamiento, porque todos queremos mejorar, queremos ser mejores y más consistentes».
Sacando aspectos positivos del Newcastle
A pesar de las dificultades en su primer partido, Van Dijk cree que hay una base sólida sobre la que construir. El Liverpool reaccionó en dos ocasiones en St James' Park, mostrando la resiliencia que será crucial si quiere presentar una candidatura seria este año. «Como digo, mostramos cosas buenas contra el Newcastle», añadió.
«St James' Park siempre es un campo complicado al que ir y, aunque obviamente no estábamos contentos con los goles que encajamos, creo que mostramos un buen carácter al remontar dos veces y trabajamos muchísimo como equipo para sacar algo del partido. No fue una victoria, que es lo que queríamos, por supuesto, pero en mi opinión fue un punto merecido, y nos quedamos con eso y seguimos adelante».
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¿Qué viene ahora para el Liverpool?
El Liverpool vuelve a la acción este sábado, cuando reciba al Nottingham Forest en Anfield. Iraola esperará que su equipo pueda sumar los tres puntos para poner en marcha su temporada ante su afición. El Forest llega a Anfield en busca de su tercera victoria liguera consecutiva, por lo que los locales deberán estar a su mejor nivel para asegurarse el botín completo.
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