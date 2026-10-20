Van Dijk ha instado al Liverpool a aprovechar el factor campo ante el inicio de una importante serie de partidos en Anfield. Tras un exigente periodo de desplazamientos, el Liverpool recibe al Villarreal en la Champions League el martes por la noche, en el primero de cuatro encuentros consecutivos en casa. Van Dijk insiste en que el equipo debe apoyarse en la confianza adquirida con sus recientes victorias a domicilio para afianzar su posición en Europa.

En sus notas para el programa oficial del partido, publicadas en el sitio web oficial del club, el defensa neerlandés subrayó la importancia de mantener la regularidad tras las victorias ante el LASK y el Brentford. «Llegamos a este partido después de dos victorias muy trabajadas a domicilio ante el LASK y el Brentford, y es importante que hagamos todo lo posible por mantener esa dinámica positiva esta noche», escribió.

Al recordar la capacidad de lucha mostrada en su reciente partido de la Premier League, Van Dijk destacó la fortaleza mental necesaria para sobreponerse a los reveses anteriores. «La victoria del sábado ante el Brentford, como digo, fue muy trabajada y muy importante, más aún teniendo en cuenta la decepción del partido contra el Manchester City de la semana anterior», explicó el capitán.