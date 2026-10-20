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Virgil van Dijk arenga al Liverpool antes del duelo de Champions League contra el Villarreal
Mantener el impulso en Anfield
Van Dijk ha instado al Liverpool a aprovechar el factor campo ante el inicio de una importante serie de partidos en Anfield. Tras un exigente periodo de desplazamientos, el Liverpool recibe al Villarreal en la Champions League el martes por la noche, en el primero de cuatro encuentros consecutivos en casa. Van Dijk insiste en que el equipo debe apoyarse en la confianza adquirida con sus recientes victorias a domicilio para afianzar su posición en Europa.
En sus notas para el programa oficial del partido, publicadas en el sitio web oficial del club, el defensa neerlandés subrayó la importancia de mantener la regularidad tras las victorias ante el LASK y el Brentford. «Llegamos a este partido después de dos victorias muy trabajadas a domicilio ante el LASK y el Brentford, y es importante que hagamos todo lo posible por mantener esa dinámica positiva esta noche», escribió.
Al recordar la capacidad de lucha mostrada en su reciente partido de la Premier League, Van Dijk destacó la fortaleza mental necesaria para sobreponerse a los reveses anteriores. «La victoria del sábado ante el Brentford, como digo, fue muy trabajada y muy importante, más aún teniendo en cuenta la decepción del partido contra el Manchester City de la semana anterior», explicó el capitán.
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Construir una identidad resiliente
El Liverpool atraviesa un periodo de evolución bajo la dirección de Andoni Iraola, y Van Dijk cree que los progresos son cada vez más evidentes sobre el terreno de juego. Aunque reconoce que el equipo todavía está en construcción, elogió el esfuerzo colectivo por convertirse en un conjunto más sólido. El objetivo es formar un equipo difícil de superar y capaz de conseguir resultados independientemente de las circunstancias o del escenario.
«Creo que ahí, y también en Austria unos días antes, se pueden ver los pasos adelante que está dando este equipo», continuó Van Dijk. «No somos perfectos, ni mucho menos, pero todos estamos trabajando muchísimo para convertirnos en un equipo difícil de batir, que se mantenga unido y que pueda competir y conseguir resultados con regularidad. Eso es lo que se espera de ti cuando juegas en el Liverpool, y todos en el vestuario lo entienden, os lo aseguro».
En busca de la costumbre de ganar
El Villarreal plantea un exigente reto táctico al Liverpool, especialmente después de un intenso partido el fin de semana. Sin embargo, con dos victorias en sus dos primeros encuentros de la fase liga de la Champions League, el objetivo sigue estando claro. Van Dijk insistió en que sus compañeros deben asumir la presión de la competición y convertir las victorias en una constante a lo largo de la temporada.
«Este grupo de jugadores tiene calidad y potencial, sin duda, y ahora depende de nosotros demostrarlo», añadió el capitán. Señaló que, tras el pitido final en el campo del Brentford, la atención se centró de inmediato en el Villarreal, una muestra de la exigencia constante del fútbol de élite. «Hemos empezado bien nuestra andadura en la Champions League, con dos victorias en dos partidos, y queremos mantener esa racha esta noche. Ganar es un hábito en el fútbol, y todos queremos adquirirlo».
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Un hito para el capitán
Más allá de los objetivos colectivos, la noche tiene un significado personal para Van Dijk, que recientemente alcanzó un hito importante en su trayectoria en el Liverpool. Salir al campo al frente del equipo en Anfield sigue siendo el mayor honor para el exjugador del Southampton, que ya ha superado los 200 partidos como capitán del club en distintas competiciones. También expresó su profundo agradecimiento por el camino recorrido desde su llegada a Merseyside.
«En lo personal, estoy enormemente orgulloso de haber llegado a los 200 partidos como capitán del Liverpool, 150 de ellos en la Premier League», reveló Van Dijk. Para terminar, reafirmó su compromiso con el cargo: «Es un privilegio que nunca, jamás daré por sentado, y esta noche volveré a llevar el brazalete con orgullo. Y espero que, al final del partido, todos volvamos a celebrarlo juntos».
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