Virgil van Dijk afirma, de forma extraña, que el «plan de juego de Holanda funcionó» tras la dura derrota ante Marruecos en el Mundial

Holanda sorprendió al dejar de lado su esquema habitual y usar cinco defensas por primera vez en 32 partidos. Aunque algunos lo criticaron, Van Dijk lo justificó como una necesidad táctica para las selecciones de élite en el fútbol actual.

«Si vemos a los grandes equipos del Mundial, todos se repliegan y esperan el momento para presionar. Lo entrenamos dos días y a ratos funcionó. Siempre se puede mejorar, pero ya no sirve de nada», añadió.

Sobre el golpe anímico de vivir la tanda desde el círculo central, admitió: «Intenso, claro. Entrenas tanto y, al final, te vas a casa».

En lugar de culpar a quienes fallaron desde los 12 pasos, el capitán cerró filas: «Solo quiero estar con los chicos; es lo único en lo que pienso».