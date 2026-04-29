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Donny Afroni

Traducido por

Virgil van Dijk admite que la marcha de Alisson sería un «duro golpe» para el Liverpool, ante los crecientes rumores de su fichaje por la Serie A

A. Becker
V. van Dijk
Liverpool
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Serie A

Virgil van Dijk admite que la salida de Alisson Becker sería un «duro golpe» para el Liverpool, ante los crecientes rumores de su fichaje por la Juventus. Se informa que el club italiano ya contactó a los representantes del portero brasileño.

  • La Juventus se interesa por un portero brasileño

    A principios de año, el Liverpool activó la cláusula de extensión de un año en el contrato de Alisson, por lo que ahora vence en junio de 2027. Sin embargo, el portero, de baja por un problema muscular, podría fichar por un club italiano este verano; la Juventus está interesada en su regreso a la Serie A. Aun así, Van Dijk confía en que su compañero se quede en Anfield pese a la tentación de un nuevo reto.

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    El fin de una era en Anfield

    Los rumores sobre la posible marcha de Alisson preocupan a la afición del Liverpool, que ya se despide de Mohamed Salah y Andy Robertson al final de la temporada.

    Aunque Van Dijk quiere que el portero se quede, el holandés mantiene la calma. «Escucha, siempre llegará el día en que te irás, yo incluido», dijo Van Dijk a ESPN. «Si eso ocurre, y ni él ni yo lo sabemos, el club se adaptará».

  • Van Dijk valora el liderazgo de Alisson

    Al referirse a la aportación del brasileño al vestuario, el capitán dijo: «Hemos compartido momentos buenos y malos, así que su marcha sería un golpe duro y se le echaría mucho de menos. No conviene anticiparse a lo que pueda pasar. Es muy importante para mí como uno de los líderes del equipo y, en mi opinión, el mejor portero del mundo».


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    Centrémonos en la recta final

    La prioridad del club es terminar la temporada mientras Alisson se recupera de su lesión. «Quiere volver cuanto antes para ayudarnos en los cuatro últimos partidos y ese es nuestro objetivo. Lo que pase después no es algo que debas preguntarme», dijo Van Dijk.

    Al ser preguntado por su deseo personal sobre el futuro del portero, el defensa holandés fue claro: «¿Me encantaría que se quedara? Por supuesto, no hay duda. Cada uno puede opinar, hay rumores, pero si hay algo concreto, todos lo sabremos; en lo que a mí respecta, nunca me preocupo».

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