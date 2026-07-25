Lo que confirman los movimientos del Real Madrid en el mercado de fichajes es que José Mourinho no cree en la idea de los "asientos reservados" dentro de su once, sea cual sea el valor del jugador o su historia con el club, pues el técnico portugués es consciente de que mantener el nivel del equipo exige una competencia constante en todas las posiciones, lo que le lleva a reclamar la incorporación de nuevos elementos incluso en las demarcaciones que sobre el papel parecen completas.

Desde esta perspectiva, la contratación de Diomande no sería una simple operación para sumar una nueva opción ofensiva, sino un mensaje claro a todos los jugadores de que la titularidad se decidirá únicamente dentro del terreno de juego.

Y en caso de que el jugador logre reivindicarse rápidamente, el Real Madrid podría encontrarse ante una abundancia ofensiva sin precedentes, lo que podría empujar a la dirección a estudiar las ofertas presentadas por algunas estrellas, ya sea para liberar espacio en la plantilla o para obtener un beneficio económico que ayude a financiar otras operaciones.

Por ello, la llegada de Diomande podría no significar la salida directa de Vinícius o Rodrygo, pero sí pondrá su futuro bajo una presión real por primera vez en años.

Y en un club de la envergadura del Real Madrid, donde solo hay sitio para los mejores, cualquier bajón de nivel o pérdida de la titularidad podría abrir la puerta a decisiones que antes no estaban sobre la mesa, especialmente si llega una oferta descomunal acorde con la visión de la dirección deportiva y económica.



