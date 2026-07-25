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Vinícius y Rodrygo, bajo amenaza: la revolución de Mourinho podría cambiar la fisonomía del Real Madrid

FEATURES
J. Mourinho
Vinicius Junior
Rodrygo
Real Madrid
Y. Diomande
Portugal
Brasil
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Côte d’Ivoire

El entrenador portugués planea una revolución total

El Real Madrid comenzó a moverse pronto en el mercado de fichajes veraniego, después de iniciar negociaciones con el Leipzig alemán para incorporar al joven extremo Yan Diomandé, en un movimiento que a primera vista podría parecer un simple refuerzo ofensivo, pero que encierra dimensiones mayores dentro del vestuario del conjunto blanco.

Y pese a que el Real Madrid cuenta con una dupla ofensiva de talla mundial formada por los brasileños Vinícius Júnior y Rodrygo, el técnico portugués José Mourinho considera que el equipo necesita sangre nueva en las bandas, que le aporte mayor velocidad y variedad en las soluciones ofensivas, especialmente ante lo apretado de la temporada y la cantidad de competiciones.

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    La rivalidad que podría convertirse en víctima

    Si el Real Madrid logra cerrar el fichaje, la competencia por los puestos de extremo se volverá más feroz que nunca, teniendo en cuenta la presencia de Vinicius, Rodrygo y Diomande, además de Kylian Mbappé, que también puede jugar en ambas bandas.

    Esta acumulación de efectivos podría llevar a la directiva a reconsiderar el futuro de una de las estrellas actuales, especialmente si llega una oferta económica descomunal difícil de rechazar.

    A esto se suma el jugador marroquí Brahim Díaz, junto al turco Arda Güler, que ya ocupó anteriormente el puesto de extremo derecho.

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    ¿Se marcha Vinicius?

    El nombre de Vinicius sigue siendo el más estable dentro del proyecto madridista, ya que continúa siendo uno de los jugadores más importantes del equipo, además de que el club lo considera uno de los rostros comerciales y deportivos del futuro.

    Y pese a haber sido vinculado en más de una ocasión con un traspaso a la liga saudí, la idea de su salida parece complicada en la actualidad, a menos que el Real Madrid reciba una oferta excepcional difícil de ignorar, y con el consentimiento del propio jugador.

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    Rodrygo, en la cuerda floja

    Por otro lado, Rodrygo parece más propenso a la idea de salir, especialmente porque en más de una ocasión sufrió la pérdida de su puesto de titular, además de que la variedad de opciones ofensivas podría reducir aún más sus minutos de juego.

    Lee también: Una decisión que lo revela todo: ¿por qué huyó Guardiola del infierno de Italia?

    El nombre del jugador brasileño se había vinculado durante los últimos meses con varios grandes clubes de la Premier League, algo que podría convertir su venta en una de las soluciones sobre la mesa si el Real Madrid necesita lograr un equilibrio técnico y económico dentro del equipo.

    Además de haber sufrido una rotura del ligamento cruzado al final de la temporada pasada, lo que dificulta su disponibilidad para la nueva temporada ante la feroz competencia y pese al deseo de cada jugador de reivindicarse frente al "Special One".

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    Mourinho quiere un equipo sin líneas rojas

    Lo que confirman los movimientos del Real Madrid en el mercado de fichajes es que José Mourinho no cree en la idea de los "asientos reservados" dentro de su once, sea cual sea el valor del jugador o su historia con el club, pues el técnico portugués es consciente de que mantener el nivel del equipo exige una competencia constante en todas las posiciones, lo que le lleva a reclamar la incorporación de nuevos elementos incluso en las demarcaciones que sobre el papel parecen completas.

    Desde esta perspectiva, la contratación de Diomande no sería una simple operación para sumar una nueva opción ofensiva, sino un mensaje claro a todos los jugadores de que la titularidad se decidirá únicamente dentro del terreno de juego.

    Y en caso de que el jugador logre reivindicarse rápidamente, el Real Madrid podría encontrarse ante una abundancia ofensiva sin precedentes, lo que podría empujar a la dirección a estudiar las ofertas presentadas por algunas estrellas, ya sea para liberar espacio en la plantilla o para obtener un beneficio económico que ayude a financiar otras operaciones.

    Por ello, la llegada de Diomande podría no significar la salida directa de Vinícius o Rodrygo, pero sí pondrá su futuro bajo una presión real por primera vez en años.

    Y en un club de la envergadura del Real Madrid, donde solo hay sitio para los mejores, cualquier bajón de nivel o pérdida de la titularidad podría abrir la puerta a decisiones que antes no estaban sobre la mesa, especialmente si llega una oferta descomunal acorde con la visión de la dirección deportiva y económica.


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