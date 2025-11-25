'¡Vinicius necesita aprender quién manda!' - Rafael Nadal le dice a la estrella del Real Madrid que 'respete la autoridad de Xabi Alonso' mientras la leyenda del tenis explica cómo resolver la tensión con la estrella de Brasil

En medio de la crisis en curso, medios españoles sugieren que Alonso ha perdido el apoyo de una parte significativa del vestuario del Madrid. Los periodistas han destacado la reacción furiosa de Vinicius al ser sustituido durante el Clásico del mes pasado como un posible punto de inflexión, con algunos afirmando que el brasileño ahora mantiene solo una relación “estrictamente profesional” con el ex técnico del Bayer Leverkusen que ganó la Bundesliga.

Hablando con Movistar+ el lunes, uno de los más grandes del tenis, Nadal, quien es un ávido fan del Real Madrid, abordó los recientes rumores de una disputa entre Vinicius y Alonso. Explicó cómo el dúo puede superar sus supuestos problemas.

“Creo que se puede resolver mediante el diálogo, con todos en la misma página," dijo Nadal. "Creo que Vini necesita entender quién está a cargo y respetar esa autoridad, y también el club, dado lo que significa ser jugador del Real Madrid. Pero creo que está haciendo lo mejor posible, y esas cosas que salen de él, que a veces no son bien recibidas, se pueden corregir mediante el diálogo y tomando conciencia de que las cosas se pueden mejorar.

“La primera persona que necesita querer explorar ese camino de mejora tiene que ser él. Cuando lo escucho hablar en entrevistas, diciendo que quiere mejorar en todos los aspectos, creo que necesita encontrar aliados fuertes, y estoy convencido de que el Real Madrid tendrá a las personas adecuadas, y él estará allí para aconsejarlo.

“El principio básico es querer hacerlo. Y el Real Madrid tiene en Vinicius un activo que no pueden devaluar y que tienen que proteger, independientemente de cualquier rendimiento que no pueda ser del agrado de todos. Como jugador, es un activo del club; es una situación que el Real Madrid, siendo el club inmenso que es, sabe manejar, y creo que lo han hecho bien.

"La prueba es que el rendimiento de Vinicius ahora es mejor de lo que era antes. El fútbol tiene un problema que también es una gran fortaleza; en última instancia, se escriben muchas historias cada semana, y eso magnifica las cosas, pero los futbolistas son personas, y así es como se resuelven las cosas, como seres humanos, hablando, entendiéndose y tratando de proyectar una imagen – una que sea verdaderamente genuina – de unidad, respeto y todos tirando en la misma dirección."