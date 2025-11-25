'¡Vinicius necesita aprender quién manda!' - Rafael Nadal le dice a la estrella del Real Madrid que 'respete la autoridad de Xabi Alonso' mientras la leyenda del tenis explica cómo resolver la tensión con la estrella de Brasil
La 'crisis' arruina el comienzo soñado de Alonso en Madrid
El inicio de Alonso como entrenador del Real Madrid difícilmente podría haber sido mejor. En los primeros 14 partidos de esta temporada, el Madrid logró ganar 13 partidos, con el único tropiezo siendo una derrota por 5-2 ante su rival de ciudad, el Atlético de Madrid. Mientras también consiguieron una convincente victoria contra el Barcelona, todo se vino abajo durante la visita de la Liga de Campeones de este mes a Anfield. Los Blancos se enfrentaron a un Liverpool que había perdido seis de sus anteriores ocho partidos antes del enfrentamiento. Sin embargo, el equipo de Alonso colapsó, luciendo falto de ideas en un rendimiento plano y sin inspiración. Desde entonces, los Reds han perdido dos partidos más, haciendo que este actual Madrid parezca aún peor con cada nueva derrota del Liverpool.
La derrota ante los hombres de Arne Slot aparentemente desanimó los ánimos dentro del vestuario del Madrid. De hecho, en los dos últimos encuentros de La Liga, no han logrado registrar una victoria, con su racha sin ganar ahora extendiéndose a tres partidos. Ha sido un difícil tramo fuera de casa para Alonso y sus jugadores, sin poder vencer ni a Rayo Vallecano ni a Elche, recién ascendido pero muy entretenido.
Nadal envía consejo a Vinicius
En medio de la crisis en curso, medios españoles sugieren que Alonso ha perdido el apoyo de una parte significativa del vestuario del Madrid. Los periodistas han destacado la reacción furiosa de Vinicius al ser sustituido durante el Clásico del mes pasado como un posible punto de inflexión, con algunos afirmando que el brasileño ahora mantiene solo una relación “estrictamente profesional” con el ex técnico del Bayer Leverkusen que ganó la Bundesliga.
Hablando con Movistar+ el lunes, uno de los más grandes del tenis, Nadal, quien es un ávido fan del Real Madrid, abordó los recientes rumores de una disputa entre Vinicius y Alonso. Explicó cómo el dúo puede superar sus supuestos problemas.
“Creo que se puede resolver mediante el diálogo, con todos en la misma página," dijo Nadal. "Creo que Vini necesita entender quién está a cargo y respetar esa autoridad, y también el club, dado lo que significa ser jugador del Real Madrid. Pero creo que está haciendo lo mejor posible, y esas cosas que salen de él, que a veces no son bien recibidas, se pueden corregir mediante el diálogo y tomando conciencia de que las cosas se pueden mejorar.
“La primera persona que necesita querer explorar ese camino de mejora tiene que ser él. Cuando lo escucho hablar en entrevistas, diciendo que quiere mejorar en todos los aspectos, creo que necesita encontrar aliados fuertes, y estoy convencido de que el Real Madrid tendrá a las personas adecuadas, y él estará allí para aconsejarlo.
“El principio básico es querer hacerlo. Y el Real Madrid tiene en Vinicius un activo que no pueden devaluar y que tienen que proteger, independientemente de cualquier rendimiento que no pueda ser del agrado de todos. Como jugador, es un activo del club; es una situación que el Real Madrid, siendo el club inmenso que es, sabe manejar, y creo que lo han hecho bien.
"La prueba es que el rendimiento de Vinicius ahora es mejor de lo que era antes. El fútbol tiene un problema que también es una gran fortaleza; en última instancia, se escriben muchas historias cada semana, y eso magnifica las cosas, pero los futbolistas son personas, y así es como se resuelven las cosas, como seres humanos, hablando, entendiéndose y tratando de proyectar una imagen – una que sea verdaderamente genuina – de unidad, respeto y todos tirando en la misma dirección."
Vinicius no renovaría
A principios de esta semana, The Athletic informó que Vinicius, cuyo contrato con el Madrid expira en 2027, ha informado al club de su intención de no renovar "mientras su relación con el entrenador Alonso siga siendo tan tensa". Esto podría ser un gran golpe para el futuro del Madrid, ya que el club ve a su deslumbrante número 7 como un activo valioso.
Sin embargo, en medio de todas las conversaciones en los medios, Alonso aseguró que "no nos hemos desplomado". Hablando con los periodistas tras el empate 2-2 contra el Elche el domingo, dijo: "No nos hemos desplomado. Seguimos compitiendo; el contexto de cada partido es diferente. El resultado es lo que importa, y somos conscientes de eso y autocríticos. El espíritu es bueno; tenemos que responder a la adversidad. Esto es el Real Madrid. Vivimos con críticas; queremos mejorar.
"La conexión está mejorando; tenemos más tiempo e interactuamos más, nos conocemos mejor. Estamos todos en el mismo barco, celebramos las victorias. Sufrimos si no ganamos. La conexión es buena. Necesitamos darle la vuelta a esta situación, empezando por Atenas."
El Madrid necesita cambiar las cosas de inmediato
El Madrid afronta tres partidos consecutivos fuera de casa, comenzando con el crucial viaje de la Liga de Campeones del miércoles a los gigantes griegos del Olympiacos. Una victoria en Europa ahora se siente esencial, tanto para frenar el ruido creciente en torno al liderazgo de Alonso como para sacudir a un equipo en apuros y devolverles la confianza que tan claramente necesitan.
A pesar de haber perdido cuatro puntos en sus dos últimos partidos de liga, el Madrid se encuentra en la cima de la tabla, aunque con solo un punto de ventaja sobre un Barcelona que parece haber recuperado su forma tras las derrotas ante el Paris Saint-Germain, el Sevilla y los campeones de Europa en 15 ocasiones.