El brasileño Vinícius Júnior ha afirmado que el apoyo de la afición será un factor decisivo en el partido de mañana contra el Bayern de Múnich, en el estadio Santiago Bernabéu, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, y ha destacado que el ambiente en los partidos de esta competición en el feudo del equipo marca una gran diferencia.
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Vinícius le envía un mensaje a Yamal... y desvela los entresijos de su renovación y su relación con Alonso y Mbappé
Somos conscientes de la fuerza del Bayern... pero
El astro brasileño declaró en la rueda de prensa previa al partido de mañana que el equipo es consciente de la fuerza del rival, pero que, al mismo tiempo, cuenta con la experiencia suficiente para afrontar este tipo de encuentros, y expresó su esperanza de ofrecer un rendimiento sólido a la altura de la importancia del partido.
Vinícius habló sobre la irregularidad en el rendimiento, afirmando que en el fútbol hay días buenos y otros menos buenos, algo que quedó patente en la derrota ante el Mallorca en La Liga.
Aclaró que el equipo no estaba totalmente concentrado tras el regreso del parón, señalando que la falta de concentración a este nivel significa, sencillamente, perder partidos, un mensaje claro de cara al partido contra el Bayern.
La posible ausencia de Harry Kane
Vinícius Júnior se refirió a la posible ausencia de Harry Kane, y afirmó que eso no alteraría en gran medida la potencia del Bayern de Múnich sobre el terreno de juego.
Explicó que Kane es un jugador decisivo que marca muchos goles, y que su ausencia podría llevar al equipo a modificar algunos detalles en la alineación, pero eso no resta peligrosidad al rival. Añadió que el Bayern cuenta con un grupo excepcional de jugadores capaces de ocupar más de una posición y marcar la diferencia.
Vinicius insistió en que el Real Madrid debe estar preparado para todos los escenarios, ya que el partido será muy difícil independientemente de quién lidere el ataque del equipo alemán.
Renovación del contrato
Vinícius habló con franqueza sobre su futuro, afirmando que no se ve fuera del Real Madrid y que su deseo de seguir en el club durante muchos años es evidente.
Aclaró que a su contrato actual le queda un año, pero que no le preocupa en absoluto este tema, señalando su gran confianza en la directiva del club y en su presidente.
Añadió que la cuestión de la renovación se abordará pronto, y afirmó que, para él, el Real Madrid no es solo un club, sino el «club de sus sueños», en el que desea escribir su historia.
Chabi Alonso
Vinícius no evitó hablar de su etapa con el exentrenador Xabi Alonso, y reconoció que no tuvo suficientes oportunidades de jugar, ya que la mayoría de sus apariciones se limitaron a unos pocos minutos.
También señaló que el estilo del entrenador no encajaba del todo con él, especialmente en lo que respecta a la comunicación, y explicó que cada entrenador tiene su propio método, y que él no logró construir la relación que deseaba.
A pesar de ello, afirmó que la experiencia no fue del todo negativa, sino que le dejó importantes lecciones a nivel personal y profesional, y espera poder aprovecharlas en su carrera.
La ira del Clásico
Vinícius Jr. habló sobre el incidente en el que perdió los nervios durante el Clásico, reconociendo que no fue un buen momento en su carrera y que se apresuró a pedir perdón a todos inmediatamente después.
Explicó que, por naturaleza, detesta abandonar los partidos y siempre desea seguir hasta el final, lo que le llevó a reaccionar con ira, pero admitió que, tras recuperar la calma, se dio cuenta plenamente de su error. El astro brasileño afirmó que aún se encuentra en fase de aprendizaje, considerando que cada día que pasa representa una nueva oportunidad para evolucionar y mejorar.
La relación con Arbeloa
Vinícius elogió su relación actual con el entrenador Arbeloa, afirmando que es diferente y se basa en la claridad y la confianza mutua, lo que le ayuda a dar lo mejor de sí mismo sobre el terreno de juego.
Señaló que esta relación le recuerda a la que tenía con Carlo Ancelotti, ya que recibía instrucciones claras sobre sus funciones dentro del equipo, lo que le da mucha tranquilidad. Añadió que siempre da lo máximo en los entrenamientos y en los partidos, y que seguirá trabajando con la misma mentalidad para seguir mejorando.
Período de sequía
Vinícius reconoció que últimamente ha atravesado una racha difícil, sobre todo en lo que respecta a marcar goles, y consideró que ha sido uno de los periodos más largos en los que no ha visto puerta.
Sin embargo, ha destacado que este tipo de momentos forman parte de la carrera de cualquier jugador y que lo importante es cómo se afrontan.
Explicó que ha aprendido mucho durante esta etapa, tanto a nivel mental como técnico, y subrayó que los grandes jugadores no se quedan abajo por mucho tiempo, sino que regresan más fuertes, algo que pretende demostrar en la próxima etapa, empezando por el esperado enfrentamiento contra el Bayern de Múnich.
El mejor defensa
Vinícius Júnior expresó su gran alegría por el regreso de Éder Militão, y destacó que no se trata solo de una cuestión técnica, sino que también tiene que ver con la relación personal que les une.
Explicó que Militão es uno de sus mejores amigos, lo describió como el mejor defensa del mundo y destacó que el equipo se vuelve más fuerte y sólido con su presencia.
Añadió que el regreso sucesivo de piezas clave, como Jude Bellingham y Dani Ceballos, da al Real Madrid un gran impulso en un momento decisivo de la temporada y hace que el equipo esté más completo y preparado para los retos que se avecinan.
El racismo y Yamal
Vinícius Júnior ha afirmado que el racismo sigue siendo uno de los problemas más complejos del fútbol y de la sociedad, señalando que sigue repitiéndose de forma preocupante a pesar de todos los esfuerzos realizados para combatirlo.
El astro brasileño explicó que espera que otros jugadores, como Lamine Yamal, continúen esta lucha, y subrayó que la responsabilidad no recae solo en un jugador. Añadió que las diferencias sociales desempeñan un papel importante, ya que las personas de piel oscura de las clases más desfavorecidas sufren más que otras, a pesar de los privilegios de que gozan los futbolistas.
Vinícius insistió en que no acusa a países concretos como España, Alemania o Portugal de racismo, pero afirmó que los racistas están en todas partes y que la solución pasa por la unión colectiva para acabar con este fenómeno, de modo que ni los jugadores ni nadie más se vea obligado a enfrentarse a situaciones de este tipo de nuevo.
El papel de Mbappé
Vinícius Júnior habló sobre su relación con Kylian Mbappé, afirmando que lo que se dice fuera del campo no refleja la realidad de lo que ocurre dentro, y subrayó que la estrella francesa supone una gran aportación para el equipo.
Explicó que Mbappé desempeña un papel importante a la hora de dar confianza al equipo gracias a sus goles y a su influencia decisiva, especialmente en los partidos importantes, señalando que este tipo de encuentros siempre se deciden por el toque de los grandes jugadores, y Mbappé es uno de los más destacados. Añadió que toda la concentración del equipo está puesta en un partido difícil que exige el máximo nivel de preparación.