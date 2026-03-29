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Vinicius Junior y el Real Madrid reciben un respiro al evitarse una lesión grave, a pesar del revés sufrido por Brasil
Medidas de precaución para la estrella de la Seleção
La ausencia del jugador de 25 años en el entrenamiento colectivo en Orlando suscitó cierta preocupación, ya que optó por realizar un trabajo de recuperación específico en el gimnasio. Según se informa, el delantero se quejó de fatiga muscular tras el intenso partido amistoso de Brasil contra Francia, lo que hizo temer que pudiera convertirse en la última estrella del Real Madrid en pasar por la enfermería.
Sin embargo, el periodista de COPE Miguel Ángel Díaz ha aportado una actualización positiva sobre la situación, afirmando que «Vinicius está bien» y que «si no juega contra Croacia es por precaución». Se espera que Vinicius esté en condiciones de jugar en el desplazamiento del Madrid a Mallorca el próximo fin de semana. Esta noticia supondrá un gran impulso para el técnico de los blancos, Álvaro Arbeloa, que ya se enfrenta a una plantilla mermada tras otras lesiones de los internacionales.
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Las negociaciones del contrato siguen en punto muerto
Aunque las noticias sobre su estado físico son alentadoras para los del Bernabéu, la situación respecto al futuro a largo plazo del jugador sigue sin cambios. A pesar de su condición de uno de los mejores delanteros del mundo, ha habido pocos avances en cuanto a una posible renovación de contrato en la capital española. Al informar sobre el estado de las negociaciones, Díaz señaló: «En cuanto a la renovación de su contrato, no ha habido ninguna nueva reunión». Por ahora, tanto el club como el jugador parecen centrados en el terreno de juego, ahora que el Madrid entra en la recta final de la temporada, con el objetivo de hacerse con títulos en múltiples frentes.
El Barcelona no ha tenido mucha suerte con Raphinha
Mientras que el Madrid parece haber esquivado una bala, su rival, el Barcelona, ha recibido un golpe devastador. A diferencia de su compatriota Vinicius, Raphinha se enfrentará a un largo periodo de baja tras sufrir una lesión en el tendón de la corva. El exjugador del Leeds estará de baja unas cinco semanas, por lo que se perderá partidos cruciales de la Liga de Campeones.
El comunicado oficial del Barcelona destacó la gravedad de la baja, señalando: «Raphinha sufre una lesión en el isquiotibial derecho, tal y como han confirmado las pruebas médicas realizadas por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tras las molestias que experimentó durante el partido entre Brasil y Francia disputado el jueves en Boston. El jugador regresa a Barcelona para comenzar el tratamiento adecuado. El tiempo de recuperación estimado es de cinco semanas. Se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el descanso de un partido amistoso que terminó con una derrota por 2-1 para los sudamericanos».
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La atención vuelve a centrarse en La Liga
Dado que la lesión se ha calificado de leve, la atención se centra ahora en el regreso de la competición nacional. El Real Madrid se enfrentará al Mallorca cuando se reanude el fútbol de clubes, y la presencia de su emblemático número siete será fundamental para el planteamiento táctico de Arbeloa, ya que el equipo busca mantener su ritmo en el segundo puesto y recortar la diferencia de cuatro puntos con respecto a su rival, el Barcelona. Mientras tanto, el líder catalán afronta un calendario exigente sin Raphinha. Debe superar tres enfrentamientos contra el Atlético de Madrid en solo 10 días, comenzando con un partido de La Liga antes de la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones a doble partido.