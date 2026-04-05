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FBL-ESP-LIGA-MALLORCA-REAL MADRIDAFP
Muhammad Zaki

Traducido por

Vinicius Junior ve cómo se reaviva su rivalidad con Pablo Maffeo durante la derrota del Real Madrid en Mallorca con un comentario sobre el «balón de playa»

Vinicius Junior
Real Madrid
P. Maffeo
Mallorca vs Real Madrid
Mallorca
Primera División

La rivalidad de larga data entre Vinicius Junior y Pablo Maffeo volvió a alcanzar su punto álgido durante la decepcionante derrota por 2-1 del Real Madrid ante el Mallorca el sábado. El extremo brasileño fue objeto de provocaciones constantes mientras los blancos veían cómo sus esperanzas de ganar la Liga sufrían un duro revés a domicilio.

  • Vuelve la burla del «balón de playa»

    La tensión entre Vinicius y Maffeo no es nada nuevo, pero las cosas tomaron un cariz personal en el Son Moix durante la frustrante tarde del Real Madrid. A los pocos minutos de saltar al campo, el extremo brasileño se vio envuelto en un enfrentamiento con su némesis tras una controvertida decisión sobre un saque de puerta. La tensión se intensificó rápidamente cuando Vinicius hizo gala de su talento al hacerle un túnel al defensa, lo que provocó una reacción inmediata en las gradas.

    Maffeo, que nunca rehúye una confrontación, respondió a la brillantez de la estrella del Real Madrid con una supuesta broma del «balón de playa» para ridiculizar a Vinicius. Este insulto concreto hace referencia a la decepción del brasileño por el Balón de Oro, un tema que sigue siendo delicado en el vestuario del Real Madrid después de que el club boicoteara de forma sonada la ceremonia de entrega de premios en París.

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  • Maffeo ViniciusGetty Images

    Una historia de rencor

    Este último incidente no es más que el capítulo más reciente de una rivalidad que se remonta a varias temporadas en España. La animadversión se remonta a la temporada 2021-22 y, a pesar de las afirmaciones anteriores de que se habían aclarado las cosas, es evidente que entre ambos no hay ningún tipo de afecto. El año pasado, el jugador del Mallorca bromeó en una entrevista diciendo que podría noquear a Vinicius en 10 segundos si se enfrentaran en un ring de boxeo. En esta ocasión, la guerra psicológica pareció funcionar a favor del Mallorca, que se llevó los tres puntos, dejando a los blancos lamiéndose las heridas.

  • Arbeloa, al borde del abismo tras una sorprendente derrota

    Mientras se libraba una batalla individual en la banda, la temporada del Real Madrid seguía dando tumbos bajo la dirección de Álvaro Arbeloa. La derrota deja al club madrileño con un enorme déficit en la lucha por el título de La Liga, y, según se informa, la confianza de la directiva en el exdefensa empieza a tambalearse. Las estadísticas son cada vez más sombrías para el entrenador, cuyo futuro pende de un hilo tras un fin de semana desastroso en Son Moix. Con el título nacional cada vez más lejos, la presión se ha desplazado por completo hacia sus próximos compromisos europeos.

  • RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Es necesario salvarse en la Liga de Campeones

    Ahora hay que centrarse en el decisivo partido de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich. Dado que la directiva ya está barajando opciones para el banquillo de cara a la próxima temporada, solo una buena actuación en la máxima competición europea podría salvar a Arbeloa de la destitución. Para Vinicius y sus compañeros, el reto ahora es canalizar su frustración en una actuación que salve la temporada en la competición continental.

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