¿Vinícius Júnior rumbo a Arabia Saudita? Preparan un bombazo por la estrella del Real Madrid
Un informe señala que Arabia Saudita prepara una oferta millonaria por Vini Jr.
Según un nuevo informe del periodista deportivo Ben Jacobs, los negociadores saudíes estarían listos para poner a prueba la firmeza del Real Madrid con una oferta de gran calibre por Vinícius Júnior al final de la temporada 2025-26. El reporte señala que Al-Ahli es el club de la Saudi Pro League mejor posicionado para hacerse con el extremo brasileño de 25 años, y que el equipo dirigido por Matthias Jaissle estaría dispuesto a ofrecerle un contrato de un valor cercano a los 1.000 millones de euros.
Mientras tanto, el Real Madrid mantiene su interés en que Vinícius renueve su contrato, ya que su vínculo actual expira en junio de 2027. Sin embargo, las conversaciones se habrían enfriado durante la etapa en la que Xabi Alonso estuvo al frente del equipo.
La relación entre Vinícius y Alonso habría sido tensa en el Santiago Bernabéu, antes de que el técnico fuera destituido tras la derrota por 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España.
El informe concluye señalando que dirigentes de la Saudi Pro League han estado en contacto con el entorno de Vinícius desde hace más de un año, con el objetivo de sumar otro nombre estelar a su liga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N’Golo Kanté, Fabinho, Riyad Mahrez, Kingsley Coman y Rúben Neves encabezan la lista de figuras que actualmente militan en el fútbol saudí.
El extremo ha sido abucheado de manera recurrente por la afición del Real Madrid esta temporada.
Aunque todavía no está claro cuál será el futuro a largo plazo de Vinícius Júnior, el delantero ha atravesado una etapa complicada esta temporada. El exjugador del Flamengo fue abucheado de manera recurrente por la afición del Real Madrid tras una prolongada sequía goleadora, en la que pasó 22 partidos sin marcar, antes de reencontrarse con el gol ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España.
Vinícius, junto a Jude Bellingham y Federico Valverde, también fue duramente abucheado en el partido de LaLiga ante el Levante el fin de semana pasado. La afición del Santiago Bernabéu habría señalado al trío debido a sus tensas relaciones con Xabi Alonso, quien defendió los colores del club como jugador entre 2009 y 2014.
Además, tras ser sustituido en la victoria por 2-1 frente al Barcelona en LaLiga el pasado mes de octubre, Vinícius mostró su enfado con Alonso. Las cámaras lo captaron diciendo: “¡Siempre yo! ¡Estoy dejando el equipo! Es mejor si me voy, me voy.”
Posteriormente, el brasileño ofreció disculpas a la afición por su arrebato.
Vinicius responde a los abucheos protagonizando la victoria sobre el Mónaco
Sin embargo, Vinícius Júnior respondió con autoridad al marcar un gol y dar dos asistencias en la contundente victoria del Real Madrid por 6-0 sobre el Mónaco en la Champions League, el pasado martes.
El brasileño compartió protagonismo en el marcador con Kylian Mbappé, autor de un doblete, además de Jude Bellingham y Franco Mastantuono, mientras que Thilo Kehrer anotó en propia puerta. El resultado deja al Real Madrid en una posición favorable para asegurar su clasificación directa a los octavos de final.
El Real Madrid, que recientemente nombró a Álvaro Arbeloa como sustituto de Xabi Alonso en el banquillo, se medirá al exentrenador madridista José Mourinho cuando visite a los gigantes portugueses Benfica en su último partido de la fase de liga, programado para el miércoles 28 de enero.
Internacional brasileño se sincera sobre un periodo complicado en el Real Madrid
Al referirse a la adversidad que ha enfrentado esta temporada en el Real Madrid, Vinícius Júnior habló con los medios tras el partido ante el Mónaco:
“Los últimos días han sido muy difíciles para mí, por los silbidos y por todo lo que se ha dicho. Siempre estoy en el punto de mira, y no quiero estar ahí por cosas que pasan fuera del campo; quiero estarlo por lo que hago dentro del campo.”
Por su parte, el nuevo entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, elogió la actuación de Vinícius —figura del partido ante el conjunto de la Ligue 1— y destacó su importancia para el equipo:
“Cuando el Bernabéu está con él, es imparable. Si queremos pelear por títulos, lo necesitamos. Vini tiene que sentirse querido; es muy emocional y necesita ese cariño.”
Antes del duelo ante José Mourinho y el Benfica la próxima semana, el Real Madrid visitará al Villarreal este sábado por la noche en LaLiga. El equipo de Arbeloa es actualmente segundo en la tabla, a solo un punto del Barcelona de Hansi Flick, que enfrentará al Real Oviedo al día siguiente.
