Revelado: Vinícius Júnior mantiene relación ‘profesional’ con Xabi Alonso tras extrañar el vínculo paternal con Carlo Ancelotti

Según Marca, Vinícius Jr no se siente completamente cómodo con el estilo de gestión de Xabi Alonso. El brasileño fue suplente en el empate 2-2 del domingo en el estadio Martínez Valero, marcando la cuarta vez esta temporada que se queda fuera del once inicial: tres veces en LaLiga y una en la Champions League.

Fuentes cercanas al jugador aseguran que la relación con Alonso sigue siendo profesional, pero el ambiente contrasta fuertemente con la “calidez y cercanía” que Vinícius disfrutaba con Carlo Ancelotti. El exentrenador del Real Madrid y actual técnico de la selección brasileña trataba al extremo de manera casi “paternal” y lo consideraba un miembro “intocable” del once titular durante la campaña 2023-24, temporada en la que Vinícius brilló en su mejor nivel.

Alonso explicó que la decisión de dejar a Vinícius en el banquillo contra el Elche fue un acuerdo mutuo, motivado por la carga de trabajo del jugador durante el parón internacional. Vinícius acababa de completar 180 minutos con Brasil en los amistosos frente a Senegal y Túnez en la última ventana de 2025.

Tras el empate en Elche, Alonso declaró: “No hay problema, lo habíamos discutido como solemos hacer. Él entiende y conocía el papel que iba a desempeñar. Hoy no estamos contentos, pero todos estamos ansiosos por volver a la senda del triunfo.”

A pesar de estas garantías públicas, Marca señala que persiste una tensión subyacente. Vinícius se mostró visiblemente molesto tras ser sustituido en la segunda mitad del Clásico contra el Barcelona a principios de temporada, una decisión que supuestamente generó división de opiniones sobre los métodos de Alonso en el vestuario de Valdebebas.