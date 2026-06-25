Todos esperaban al renacido Neymar, pero, según el propio ídolo, Vinicius Junior es el motor de Brasil. Tras las dudas del debut ante Marruecos y las críticas a Carlo Ancelotti, la Canarinha ha superado con autoridad la fase de grupos. Primero batió a Haití y luego a la Escocia de McTominay. La estrella del Real Madrid, con cuatro goles, aspira al trono de máximo anotador y desafía a Messi, Mbappé y Haaland.
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Vinicius Junior, protagonista en el Mundial con Brasil. ¿Seguirá en el Real Madrid? ¿Qué pasa con su renovación y los rumores de fichajes?
EL GRAN REGRESO
Marcó ante Marruecos, anotó frente a Haití y rozó un hat-trick contra Escocia, anulado por una decisión dudosa del VAR. Hacía tiempo que no se veía a un Vinicius tan decisivo y líder técnico de su equipo. No lo fue en las dos últimas y complicadas temporadas del Real Madrid, que acabaron sin títulos y en las que él también se vio arrastrado a la tormenta. Más bien se le criticó por sus provocaciones, por el racismo sufrido y por el culebrón de su renovación, que volverá a la actualidad tras el Mundial.
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EL MENSAJE DE FLORENTINO
El último contrato de Vinicius Junior, firmado con Florentino Pérez en octubre de 2023, vence el 30 de junio de 2027. Las negociaciones para su renovación llevan meses con altibajos y generan especulaciones.No es secreto que, en las últimas ventanas de fichajes, los millonarios clubes de la Saudi Pro League han llamado a la puerta de Vinicius Junior y del Real Madrid con cifras astronómicas, y que los grandes de la Premier League estarían atentos ante una posible salida.
Hace un par de semanas, antes de su reelección, Florentino le dijo: «Se habla de que pide mucho dinero, pero es falso. Si no quiere quedarse y prefiere fichar por otro club, es libre de hacerlo. No pienso obligarle. El dinero no es lo más importante. Quiero que se quede para siempre y haré lo posible para que renueve antes del 31 de diciembre. Vinicius es una estrella y clave en nuestras dos últimas Champions».
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LOS MÉRITOS DE ANCELOTTI
Por ahora es difícil pronunciarse, pero si nos guiamos por lo visto en este Mundial, es difícil no darle la razón a Florentino Pérez cuando afirma que nunca es un problema tener a dos campeones como Mbappé y Vinicius Junior, y que ambos son compatibles. El crack brasileño lo demuestra con la Seleção. Bajo la guía de Ancelotti —el mejor técnico de su carrera, que lo reinventa como referente del ataque— y con el respaldo de Neymar, Vinicius está listo para liderar también en Madrid.Vini es nuestra estrella, el jugador clave de esta selección y está en un estado de forma increíble», y está listo para recuperar su liderazgo también en Madrid.