Vinicius Junior se está 'convirtiendo en un problema' para el Real Madrid mientras Kylian Mbappé emerge como 'rey' de los Galácticos
El control de Vinicius sobre el Real Madrid se afloja
Se suponía que iba a ser otra victoria contundente contra el Barcelona en la búsqueda del título del Madrid, pero en cambio, los titulares después del partido estuvieron dominados por la furia de Vinicius. Sustituido por el entrenador Xabi Alonso en la segunda mitad de la victoria por 2-1, el jugador de 24 años explotó en el campo, agitando los brazos y gritando enojado antes de irse furioso por el túnel. La gestión del Madrid exigió tanto una disculpa pública como privada, pero la situación se descontroló cuando un artículo publicado por The Athletic el mismo día pareció criticar el liderazgo de Alonso, supuestamente desde fuentes cercanas al entorno de Vinicius. El artículo afirmaba que Alonso “piensa que es Pep Guardiola pero en realidad es solo Xabi”, una línea que supuestamente enfureció a Florentino Pérez. Esta vez, no hubo escape. El presidente del club, que anteriormente lo había protegido durante escándalos de racismo y baja forma, esta fue la gota que colmó el vaso.
La contundente opinión de Petit: 'Está convirtiéndose en un problema'
El ex internacional francés Emmanuel Petit no se contuvo cuando se le preguntó sobre la situación de Vinicius. Hablando con JeffBet, dijo: "Vinicius Jr ha sido un problema en el Real Madrid desde que perdió el Balón de Oro ante Rodri y cuando Kylian Mbappé se unió al club. Ha habido tantos problemas entre Vinicius Jr y el Real Madrid también, se sintió irrespetado por el club con la situación del contrato y el dinero que está ganando. Vinicius Jr sigue quejándose, '¿Por qué siempre yo? ¿Por qué me sustituyen? ¿Por qué no gané el Balón de Oro? Se está convirtiendo en un problema en el Real Madrid.
"Hoy en día, no entiendo cuando los jugadores van a las redes sociales para disculparse. ¿Quieres hablar con el entrenador? Ve al despacho del entrenador y habla con él, ve al presidente, ve a tus compañeros de equipo. Todo el mundo no tiene que presenciar tu disculpa."
Según Petit, tanto Alonso como Carlo Ancelotti, quien ahora es el entrenador de la selección nacional de Brasil, se han cansado de la actitud del extremo.
"Leí lo que Carlo Ancelotti dijo a Vinicius Jr. Dijo que habló con él sobre el incidente en El Clásico y que Vinicius Jr cometió un error," dijo.
"Si Ancelotti, el entrenador de Brasil y uno de los mejores de todos los tiempos, habla en tu contra, es porque probablemente también esté cansado del comportamiento de Vinicius Jr. Si yo estuviera en el vestuario con él, tendría una palabra muy fuerte con él. ¿Estás descontento jugando para el Real Madrid, el club más grande del mundo? Tal vez debería ir a un club más pequeño, ser la estrella allá."
Mbappé toma el trono de Vinicius
Dentro del campamento del Real Madrid, está claro que se ha establecido un nuevo orden. Desde su tan esperada llegada, Mbappé se ha convertido no solo en el punto focal del equipo en el campo, sino también en su mayor estrella fuera de él. La estrella francesa, con 18 goles y 2 asistencias en 15 partidos, ha consolidado rápidamente su reinado como el líder indiscutible de los modernos "Galácticos" del Madrid. Vinicius, mientras tanto, ha logrado solo 5 goles y 4 asistencias, y sus frustraciones comienzan a notarse.
"Mbappé es el rey, Vinicius Jr está molesto porque no le pagan la misma cantidad de dinero y por el hecho de que el equipo se ha construido alrededor de Mbappé," dijo. "Parecía que incluso Jude Bellingham estaba molesto por la llegada de Mbappe porque no estaba anotando tanto, pero eso ha cambiado recientemente. Todo ha cambiado, en los medios, en el vestuario, las tácticas en el campo. Bellingham ha estado actuando de manera profesional y más inteligentemente en su comunicación que Vinicius Jr.
"Creo que el Real Madrid y Florentino Pérez piensan mucho en sí mismos. Por ejemplo, cuando organizó su propia fiesta solo con jugadores del Real Madrid porque ya no les gustan las ceremonias de premios. Él piensa que sus jugadores deberían estar ganando el Balón de Oro y otros premios. Creo que Vinicius Jr actúa de la misma manera.
"Vinicius Jr probablemente merecía ganar el Balón de Oro en 2024, tuvo una temporada increíble, pero no lo hizo. Ahora Mbappe está en el club y el contrato de Vinicius Jr finaliza en 2027. Creo que el Real Madrid puede buscar vender a Vinicius antes de que su contrato expire. No tienen que esperar hasta 2027 para que él deje el club y pueden venderlo por una gran cantidad de dinero en lugar de dejarlo ir gratis. Tampoco me gusta la forma en que el Real Madrid ha gestionado a Vinicius Jr, no es en el mejor interés del Real Madrid ni de los jugadores."
¿Cederá Vinicius Jr. su lugar a Erling Haaland?
Informes en Sport Bild afirman que la directiva del Madrid ha acordado en privado vender a Vinicius en 2026. Es un movimiento para hacer caja antes de que expire su contrato en 2027 y utilizar los fondos para perseguir a otro Galáctico, que es Erling Haaland. Según el periodista español Jorge Picon, Madrid está siguiendo de cerca la situación del noruego en el Manchester City, donde tiene una cláusula de rescisión confidencial en su nuevo contrato de 10 años. El entorno de Haaland no ha ocultado la admiración del delantero por el Madrid, y se cree que la puerta sigue estando abierta de par en par. El Madrid podría obtener hasta 200 millones de euros por Vinicius, una cifra que cubriría cómodamente la tarifa de transferencia y las demandas salariales de Haaland. Mientras tanto, Paris Saint-Germain está al acecho, con Luis Enrique supuestamente interesado en hacer de Vinicius la pieza central de un nuevo proyecto ofensivo en la capital francesa.
