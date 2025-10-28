Vinicius Junior es tildado de 'vergüenza' por su comportamiento en El Clásico mientras acusan al extremo brasileño de 'faltar al respeto' a su compañero del Real Madrid Rodrygo
Las dificultades de Vinicius hasta ahora esta temporada
El rendimiento del internacional brasileño ha sido inconsistente hasta ahora esta temporada y su posición en el Real Madrid está tensa tras desacuerdos públicos con el entrenador Alonso. Ha marcado cinco goles y ha asistido en cuatro en 10 apariciones en La Liga, pero aún no ha registrado un gol en la Liga de Campeones. Sus frustraciones reportadas están vinculadas a una disputa contractual, donde las conversaciones sobre un nuevo acuerdo se han estancado, y Vinicius supuestamente está considerando dejar el club en el verano de 2026 si no siente que su estatus ha mejorado. Aunque su popularidad entre los aficionados sigue siendo alta, informes recientes indican tensiones que están levantando dudas sobre su futuro a largo plazo en la capital española.
- Getty Images Sport
La estrella del Real se enfurece a pesar de la victoria en El Clásico
Vinicius reaccionó con enojo al ser sustituido en el minuto 72 contra el Barca, reemplazado por Rodrygo. Se le vio gesticulando hacia el banquillo y los informes desde España indican que algunos compañeros de equipo y directivos del club consideran que su comportamiento es poco constructivo, por lo que se está considerando una acción disciplinaria. El canal DAZN incluso recogió los comentarios de Vinicius mientras se retiraba del campo, cuando dijo: "¡Siempre yo! ¡Me voy del equipo! ¡Me voy! Es mejor si me voy, me voy".
'No sé qué está pasando en su cabeza'
El exdefensor de Uruguay Diego Lugano calificó el comportamiento de Vinicius como una "vergüenza" y le dijo al programa Round Review de ESPN: "Este lío a este nivel es muy difícil de presenciar. Inevitablemente, su prestigio dentro del Real Madrid, dentro del fútbol español, caerá significativamente. Cada fin de semana tiene un problema, pelea con los oponentes, pelea con el equipo. Tiene personalidad, un tipo que le gusta esta pelea, este enfrentamiento... No sé qué está pasando por su cabeza, pero su prestigio en el Real Madrid definitivamente caerá."
El exastro de Brasil Luis Fabiano agregó: "Totalmente equivocado, una falta de respeto para quien está entrando. Puedes enojarte, no gustarte la sustitución, pero debes respetar a tu compañero de equipo e irte en silencio."
Y el exjugador del Liverpool y Real Madrid Steve McManaman estaba similarmente enojado, diciendo a ESPN después del partido: "No se trata de ti, se trata del equipo. Se trata del colectivo. Se trata de ganar. Se trata de alejarse cinco puntos. Se trata de vencer al Barcelona después de que te ganaron cuatro veces el año pasado. Se trata de ganar el primer Clásico de Xabi Alonso como entrenador. No deberíamos estar hablando de alguien siendo sustituido después de 75 minutos. Me vuelve loco."
- AFP
Bellingham también podría estar en problemas
La victoria por 2-1 del Real Madrid no fue el único titular que surgió del intenso partido en el Bernabéu, que los locales ganaron gracias a los goles de Jude Bellingham y Kylian Mbappé. Bellingham ha sido acusado de hacer referencia al infame caso Negreira tras un incidente que involucró a Pedri y al árbitro César Soto Grado. Después de alegar que había sido víctima de una falta, Pedri apeló al árbitro Soto Grado para que lo expulsara. Bellingham respondió con burla, diciéndole a Pedri: "¡Ni siquiera con Negreira!".
Bellingham también podría meterse en problemas después de ser captado por la cámara haciendo un gesto obsceno, señalando hacia su entrepierna mientras sacaba la lengua frente a los aficionados. El incidente suscitó comparaciones con el mismo gesto que hizo en la Eurocopa 2024, lo que le costó una multa de £25,000.
Pero el ex jugador del Birmingham y Borussia Dortmund estaba decidido a centrarse en la victoria. Hablando con el sitio web oficial del club, dijo: "Es una victoria muy importante para nosotros. Estamos muy contentos y es un buen día. Todos hicimos un gran esfuerzo. Por eso merecemos los tres puntos. En la primera mitad, fuimos realmente decisivos con el balón. Cada vez que teníamos la posesión, terminaba con un buen tiro o algo positivo. En la segunda mitad, fue más trabajo defensivo. (Eder) Militao, (Dean) Huijsen, (Álvaro) Carreras y (Dani) Carvajal cuando entró, fueron muy buenos. Pero fue una actuación magnífica de todo el equipo."