Todos esperaban al renacido Neymar, pero, según el propio ídolo, Vinicius Junior es el motor de Brasil. Tras las dudas del debut ante Marruecos y las críticas a Carlo Ancelotti, la Canarinha superó con autoridad la fase de grupos del Mundial. Primero batió a Haití y luego a la Escocia de McTominay. La estrella del Real Madrid, con cuatro goles, aspira al Pichichi y desafía a Messi, Mbappé y Haaland.
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Vinicius Junior brilló con Brasil en el Mundial. ¿Seguirá en el Real Madrid? ¿Renovará o escuchará ofertas?
EL GRAN REGRESO
Marcó ante Marruecos, anotó frente a Haití y rozó un hat-trick contra Escocia, anulado por una decisión dudosa del VAR. Hacía tiempo que no se veía a un Vinicius tan decisivo y líder técnico de su equipo. No lo fue en las dos últimas y complicadas temporadas del Real Madrid, que acabaron sin títulos y en las que él también se vio arrastrado a la tormenta. Antes era más criticado por sus provocaciones, por el racismo que sufrió y por el culebrón de su renovación, que volverá a la actualidad tras el Mundial.
Escocia se desmorona y Brasil avanza primero del grupo a octavos.
EL MENSAJE DE FLORENTINO
El último contrato de Vinicius Junior, firmado con Florentino Pérez en octubre de 2023, vence el 30 de junio de 2027. Las negociaciones para su renovación llevan meses con altibajos y generan especulaciones.No es secreto que, en las últimas ventanas de fichajes, los millonarios clubes de la Saudi Pro League han llamado a la puerta de Vinicius Junior y del Real Madrid con cifras astronómicas, y que los grandes de la Premier League estarían atentos si hubiera una separación sonada.
Hace un par de semanas, antes de su reelección, Florentino le envió un mensaje claro: «Dicen que pide demasiado dinero, pero es mentira. Si no quiere quedarse en el Real Madrid y prefiere fichar por otro club, es libre de hacerlo. No pienso obligarle. El dinero no es lo más importante. Quiero que se quede para siempre y lograré que renueve antes del 31 de diciembre. Vinicius es una estrella y clave en las dos últimas Champions que ganamos».
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LOS MÉRITOS DE ANCELOTTI
Por ahora es difícil pronunciarse, pero lo visto en este Mundial confirma a Florentino Pérez: tener a Mbappé y Vinicius Junior no es un problema, sino una ventaja. El crack brasileño brilla con la Seleção. Bajo la guía de Ancelotti —quien lo reinventa como referente del ataque— y con el respaldo de Neymar, demuestraquepuede liderar también en Madrid.Vini es nuestra estrella, el jugador clave de esta selección y está en un estado de forma increíble», asegura Neymar, convencido de que el extremo está listo para recuperar su liderazgo también en el Real Madrid.