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¡Vinicius Jr. vs. Kylian Mbappé! Sorprendente etiqueta de «chico malo» en un vestuario madridista dividido
El entorno de Mbappé denuncia una conspiración de «malos»
Declaraciones explosivas desde España indican que la relación entre las dos grandes estrellas del Real Madrid ha tocado fondo. Según El Chiringuito TV, el entorno de Mbappé cree que Vinicius trabaja para presentarlo como el “chico malo” del equipo. Se habla de una lucha por influencia, imagen y liderazgo en el vestuario.
Consideran que la convivencia se ha vuelto tóxica y que Vinicius busca “ganarle” presentándolo de forma negativa ante público y compañeros. Esta situación habría dejado su relación muy frágil, ensombreciendo al dúo ofensivo del club.
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Relaciones tensas con Arbeloa
La guerra interna del Real Madrid no afecta solo a los jugadores: se dice que Mbappé está descontento con el trato que ha recibido del entrenador Álvaro Arbeloa. La tensión aumentó cuando el delantero declaró: «El entrenador me dijo que soy el cuarto delantero de la plantilla».
La situación empeoró cuando se le criticó por viajar a Italia durante su recuperación; aunque el club aclaró que el viaje estaba autorizado, la tardanza en la defensa dejó al jugador expuesto y desprotegido.
Aislamiento en el vestuario del Madrid
Uno de los mayores problemas de Mbappé es su falta de apoyo dentro del vestuario. Mientras otros veteranos han formado grupos unidos, el exjugador del París Saint-Germain habría intentado evitar divisiones. Sin embargo, esta estrategia le ha explotado: ahora no tiene compañeros dispuestos a defenderle ante las críticas.
Al no haber forjado alianzas sólidas, ahora está aislado. Este distanciamiento se agrava por la inestabilidad directiva y los desacuerdos internos que sacuden al Real Madrid.
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Florentino Pérez sigue siendo la última línea de defensa
A pesar de la tormenta que se avecina, Mbappé conserva un as bajo la manga: el apoyo inquebrantable de Florentino Pérez. El presidente sigue confiando en el francés y le ofrece una red de seguridad vital. Sin embargo, quizá ni siquiera Pérez pueda recomponer el vestuario si la rivalidad con Vinicius empeora.
Con José Mourinho, según rumores, a punto de regresar para sustituir a Arbeloa, ya se planea una remodelación defensiva que incluye el fichaje de Diogo Dalot, del Manchester United. Pero su mayor reto quizá no sea arreglar la zaga, sino mediar en el choque de egos de los «Galácticos» que amenaza con desgarrar al equipo desde dentro. Por ahora, Mbappé sigue siendo una figura aparte, en busca del respeto que cree que se le debe en el club más grande del mundo.