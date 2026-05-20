¡Vinicius Jr. vs. Kylian Mbappé! Sorprendente etiqueta de «chico malo» en un vestuario madridista dividido

Declaraciones explosivas desde España indican que la relación entre las dos grandes estrellas del Real Madrid ha tocado fondo. Según El Chiringuito TV, el entorno de Mbappé cree que Vinicius trabaja para presentarlo como el “chico malo” del equipo. Se habla de una lucha por influencia, imagen y liderazgo en el vestuario.

Consideran que la convivencia se ha vuelto tóxica y que Vinicius busca “ganarle” presentándolo de forma negativa ante público y compañeros. Esta situación habría dejado su relación muy frágil, ensombreciendo al dúo ofensivo del club.