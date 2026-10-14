Mourinho insiste en que solo es cuestión de tiempo que Vinicius recupere su mejor nivel. El delantero brasileño atraviesa un periodo complicado en la capital española.

En su novena temporada en el Madrid, al atacante le está costando encontrar su ritmo habitual de cara a portería. Esta temporada suma solo un gol y tres asistencias en nueve partidos.

Pese a este bajón inicial en su producción ofensiva, su entrenador no está en absoluto preocupado. Mourinho expresó públicamente su confianza inquebrantable en el talentoso delantero durante una entrevista reciente.