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Vinicius Jr rompe su silencio sobre su futuro en el Real Madrid en su primera entrevista desde los sorprendentes rumores de traspaso al Arsenal
Vinicius se sincera sobre las conversaciones con Mourinho
A pesar del ruido ensordecedor en torno a un posible movimiento bomba al norte de Londres, Vinicius se ha reincorporado oficialmente a sus compañeros en la capital española. El jugador de 26 años fue visto regresando a la ciudad deportiva de Valdebebas para someterse a pruebas médicas antes de saltar al campo de entrenamiento. Aunque su presencia en las instalaciones de entrenamiento podría interpretarse como un golpe para el Arsenal, el futbolista aprovechó su primera aparición ante los medios de la pretemporada para hablar de su relación con el nuevo técnico, Jose Mourinho.
En declaraciones a Real Madrid TV, el extremo reveló que ya ha mantenido conversaciones productivas con el técnico portugués sobre su papel para la campaña 2026-27. «Muy bien, conociendo al nuevo entrenador, a los nuevos jugadores y trabajando muy duro en los entrenamientos», dijo. «Quiere que sea exactamente como siempre he sido: feliz, positivo y jugando mi propio estilo de fútbol».
- AFP
La dureza de la pretemporada en medio del frenesí del mercado de fichajes
El internacional brasileño llega después de un Mundial en Norteamérica y admite que las primeras sesiones de vuelta en Valdebebas han sido físicamente exigentes.
Detalló la intensidad del plan, al decir: "Creo que el objetivo es ponernos a tono para competir, para que tengamos menos lesiones durante la temporada y podamos contar con todos a lo largo de la campaña. Ya llevamos dos días. Ayer fueron dos sesiones, hoy solo una. Así está siendo.
"Hoy hicimos algo de trabajo de gimnasio, al final fueron ejercicios cortos para ganar fuerza en las piernas y creo que fue una sesión realmente buena.
"Todos acabamos completamente muertos, pero ahora toca descansar para mañana. Así es la pretemporada, tenemos que estar listos".
Arteta apunta a un fichaje estrella para el Emirates
Mientras el jugador sigue siendo profesional sobre el terreno de juego, el trasfondo de su situación contractual continúa calentándose. Según se informa, el Madrid ha lanzado un ultimátum de tómalo o déjalo respecto a su última oferta de renovación. Con su contrato actual expirando el próximo año, se dice que el Real Madrid está dispuesto a hacer caja este verano si no se alcanza un acuerdo. Esto ha puesto al Arsenal en máxima alerta, con el técnico de los gunners liderando personalmente la operación para convencer a Vinicius de que se una a los campeones de la Premier League.
Las informaciones apuntan a que el Arsenal está preparado para reventar su estructura salarial y convertir al jugador de 26 años en el mejor pagado de la historia de la Premier League. La especulación se intensificó aún más cuando el agente del jugador publicó actualizaciones en redes sociales desde Londres.
- Getty Images
El Madrid afronta un gran dilema contractual
La cúpula del Bernabéu se enfrenta ahora a una decisión crítica, ya que el mercado de fichajes entra en sus últimas semanas. Debe convencer a su estrella para que firme la renovación propuesta o arriesgarse a perderlo por una cantidad reducida ahora o gratis en junio de 2027. La llegada de Mourinho ha añadido una nueva dimensión a la situación, pero la amenaza del poder económico del Arsenal sigue siendo un factor importante.
Sin embargo, mientras el contrato siga sin firmarse, el Arsenal se mantendrá vigilante y listo para lanzarse a por él. Las próximas semanas determinarán si Vinicius Jr será la cara de una nueva era en el Emirates o si liderará la revolución de Mourinho en Madrid.
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