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«¡Vinicius Jr. puede traer a casa el Mundial!» - Raphinha confía en sí mismo o en su compañero del Real Madrid para conseguir el sexto título de Brasil
Raphinha confía en Brasil.
Brasil ha fallado en conseguir su sexto título mundial en las últimas cinco Copas. La presión crece: solo superó cuartos una vez desde 2002, y ahora el plantel lo nota.
Con Neymar aún sin estar en forma de cara al torneo, recaerá sobre jugadores como Vinicius y Raphinha marcar la diferencia en los partidos importantes si la selección sudamericana quiere llegar hasta el final esta vez.
Aunque son rivales de club, Raphinha, del Barcelona, cree que Vinicius, del Real Madrid, está listo para brillar pese a la difícil temporada de su equipo. El Madrid no ganó títulos en la 2025-26, aunque su estrella marcó 22 goles en 53 partidos.
«Vini es joven, pero con su experiencia y sus logros puede decidir un partido del Mundial y traer el sexto título; yo también puedo», afirmó Raphinha.
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«La solidez defensiva es clave», afirma Raphinha
El exjugador del Leeds United habló de sus recientes dificultades y de la responsabilidad de los veteranos. Raphinha sufrió lesiones con el Barcelona, pero igual marcó 21 goles en 33 partidos. A pesar de sus problemas físicos, cree que la plantilla está en buena forma y subraya la importancia de mantenerse sólidos en defensa.
«Llegamos muy bien preparados», afirmó. «Debemos trabajar la defensa; si estamos sólidos atrás, tendremos muchas opciones de ganar. Esta competición es corta y traicionera, hay poco tiempo para organizarse, así que nos adaptamos para llegar en óptimas condiciones y evitar errores».
En pleno apogeo con Ancelotti
Raphinha agradeció la confianza de Carlo Ancelotti, técnico de Brasil. El italiano, exentrenador del Real Madrid, ha generado un ambiente positivo.
Aunque se ha perdido casi la mitad de los partidos de la selección por lesiones desde mayo de 2025, el delantero se siente valorado. «Aunque éramos rivales, teníamos una buena relación», añadió.
El extremo quiere alcanzar su mejor nivel: «Ancelotti está muy contento con mi aportación en entrenamientos y partidos, pero sé que puedo dar mucho más y sigo buscando mi mejor versión», admitió.
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¿Qué le depara el futuro a Brasil?
Con el objetivo de poner fin a su sequía desde 2002, Brasil inicia este fin de semana su andadura en el Grupo C frente a Marruecos. Luego enfrentará a Haití y cerrará la fase de grupos contra Escocia.
Raphinha y Vinicius buscan llevar su buen momento en los clubes al campo internacional, en la caza de un histórico sexto título mundial.