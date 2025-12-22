Getty/GOAL
¿Vale Vinicius Jr tanto como Kylian Mbappé y Lionel Messi? Se aconseja al Real Madrid hacer 'todo lo posible' para vender al delantero brasileño en medio de demandas contractuales irrazonables
Contrato de Vinicius: Cuándo expira el acuerdo con el Real Madrid
Vinicius, quien no logró ganar el Balón de Oro en 2024, está trabajando en un acuerdo en el Santiago Bernabéu que se extenderá hasta 2027. Aún no se ha acordado una extensión, lo que significa que ofertas deberán ser escuchadas en las próximas ventanas de transferencias.
El delantero de 25 años ha sido fuertemente vinculado con un movimiento a Medio Oriente, sugiriéndose que podría seguir a las leyendas del Real Madrid como Cristiano Ronaldo y Karim Benzema a esa parte del mundo.
Allí se le ofrecerían términos lucrativos, advirtiendo al Madrid que no intente igualar dichas propuestas. Se les insta a sacar provecho del sudamericano mientras su valor de mercado siga siendo alto, ya que hay poco valor en pagarle las cifras que los actuales ‘Galácticos’ Mbappé y Messi ganan.
Términos lucrativos: ¿Vale Vinicius tanto como Messi y Mbappé?
El exdelantero y director del Real Madrid, Predrag Mijatovic, ha hablado en contra de Vinicius de forma regular últimamente. Ahora ha dicho en Carrusel Deportivo sobre futuras conversaciones en la capital española: “Si ahora está pidiendo el mismo contrato que Mbappe o Messi, está claro que no quiere renovar; eso es obvio. No somos niños, por favor. Y si quiere terminar su contrato en el Real Madrid, está bien.
“El club tiene que estar por encima de cualquier jugador, quienquiera que sea, y todos los jugadores tienen que aceptar una cosa: que el Madrid seguirá ganando con Vinicius, sin Vinicius, porque el Real Madrid siempre gana.”
Mijatovic agregó, sin considerar a Vinicius como integral para la planificación a largo plazo en el Bernabéu: “El Real Madrid siempre tiene que estar por encima de cualquier jugador, cualquier figura en el fútbol, porque es el club más grande del mundo.
“Si Vinicius se niega a renovar su contrato, el Real Madrid tiene que hacer todo lo posible para transferirlo. Bajo ninguna circunstancia se puede permitir que un jugador o sus representantes te controlen.”
¿Traspaso en la Saudí Pro League: Se mudará Vinicius al Medio Oriente?
Las partes interesadas pueden comenzar a tantear a Vinicius en el nuevo año si parece que no se alcanzarán acuerdos en Madrid. Se espera que los equipos de grandes gastos en Arabia Saudita lideren esa persecución.
Omar Mugharbel, CEO de la Liga Saudí, ha dicho anteriormente a Marca sobre el interés de larga data que tienen en Vinicius: “No tenemos sueños, es una cuestión de tiempo y negociación.”
Agregó sobre más talento de primer nivel que es atraído a un ambicioso proyecto deportivo, con varios grandes nombres que ya han seguido ese camino: “Los jugadores extranjeros siempre han sido parte de los equipos saudíes. En los últimos años, el número de posibles jugadores extranjeros en los equipos ha cambiado. Esta temporada hemos incluido el número de ocho más otros dos menores de 21 años.
“Siempre ha estado en el ADN de esta liga traer jugadores de fuera para hacerla más atractiva. Lo que ha cambiado enormemente, especialmente en los últimos dos años, ha sido la calidad de los jugadores que vienen. Benzema, entre otros, crea un impacto mayor, tanto a nivel nacional como internacional.”
Abucheos del Bernabéu: Vinicius increpado por sus propios aficionados
Vinicius está en el Medio Oriente en este momento, habiendo viajado a Dubái después de ver al Real Madrid alcanzar su descanso de invierno. Dejó España inmediatamente después de ser abucheado por sus propios seguidores en una victoria por 2-0 sobre el Sevilla - fue reemplazado en ese partido al final.
El brasileño ha registrado solo cinco goles y ocho asistencias en 24 apariciones en todas las competiciones esta temporada. Con los seguidores abucheándolo en casa, la especulación sobre su salida ha aumentado. Ya no se le considera indispensable, con Mbappé ahora como el hombre principal en Madrid, mientras que jugadores como Jude Bellingham y Rodrygo ocupan roles de apoyo.
