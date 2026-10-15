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Vinicius Jr, estrella del Real Madrid, blanco de insólitos cánticos en el estadio pese a no jugar siquiera
Actuar con firmeza contra el odio
LaLiga ha puesto en marcha una ofensiva renovada y contundente para erradicar los cánticos insultantes de los estadios españoles esta temporada. El organismo rector ha publicado recientemente un informe exhaustivo sobre los comportamientos inaceptables del público en la última jornada de las competiciones nacionales.
Por desgracia, el fin de semana quedó empañado por dos incidentes completamente independientes que demostraron claramente que el odio sigue muy presente en las gradas. LaLiga ha dejado constancia formal de estos hechos ocurridos en España y ha advertido con toda claridad de que, de ahora en adelante, esas conductas no quedarán impunes.
Esta iniciativa forma parte de una campaña más amplia de la liga para mejorar radicalmente el comportamiento de los aficionados y sanear el ambiente general del fútbol español.
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Extraños cánticos sobre Vinicius
El incidente más llamativo y preocupante del fin de semana se produjo durante el partido entre la Real Sociedad y el Deportivo La Coruna. Poco antes del descanso, un grupo de aficionados locales situado en la grada inferior del estadio vasco empezó a corear cánticos explícitos contra Vinicius.
La afición cantó repetidamente «Vinicius es idiota, idiota» en un ataque dirigido contra el delantero brasileño y sin que mediara provocación alguna. Lo más insólito es que la estrella del Madrid no estaba en el terreno de juego ni cerca del estadio durante ese partido.
Crece la tensión en el Clásico
Estos cánticos dirigidos contra Vinicius se produjeron apenas un día después de un incidente muy mediático protagonizado por el delantero. El brasileño vio una tarjeta roja y fue expulsado durante el partido del Madrid contra el Villarreal por tirar del pelo a un rival sobre el terreno de juego.
Por otra parte, la Liga también documentó insultos generalizados durante el reciente partido del Barcelona contra el Getafe, un club situado en las afueras de Madrid. Durante el encuentro, se escuchó a los aficionados entonar cánticos insultantes dirigidos específicamente al Real Madrid en tres ocasiones distintas.
Estos numerosos insultos han creado, sin duda, un ambiente profundamente hostil de cara al próximo Clásico. Sin embargo, los responsables de la Liga han reiterado con firmeza que este tipo de comportamiento agresivo no tiene cabida alguna en los estadios actuales.
- AFP
Posibles cierres de gradas
Los responsables de la Liga han tomado nota de todos estos incidentes recientes y preparan una respuesta considerablemente más firme. La organización se reserva expresamente el derecho a actuar de forma directa e inmediata tras la primera serie de medidas preventivas puesta en marcha al inicio de la temporada actual.
Los siguientes pasos disciplinarios ya están previstos, mientras las autoridades del fútbol español buscan imponer consecuencias mucho más severas a las aficiones que causen altercados. La Liga está tomando como referencia los modelos disciplinarios que se aplican actualmente en Francia para combatir los continuos problemas en las gradas.
Esto significa que los clubes infractores podrían enfrentarse pronto a cierres parciales de sus estadios. Se espera que el primer gran paso para sancionar con dureza estas conductas totalmente inaceptables sean los cierres en suspenso de las gradas concretas donde se produzcan los incidentes.
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