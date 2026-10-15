Vinicius Jr, estrella del Real Madrid, blanco de insólitos cánticos en el estadio pese a no jugar siquiera

LaLiga ha puesto en marcha una ofensiva renovada y contundente para erradicar los cánticos insultantes de los estadios españoles esta temporada. El organismo rector ha publicado recientemente un informe exhaustivo sobre los comportamientos inaceptables del público en la última jornada de las competiciones nacionales.

Por desgracia, el fin de semana quedó empañado por dos incidentes completamente independientes que demostraron claramente que el odio sigue muy presente en las gradas. LaLiga ha dejado constancia formal de estos hechos ocurridos en España y ha advertido con toda claridad de que, de ahora en adelante, esas conductas no quedarán impunes.

Esta iniciativa forma parte de una campaña más amplia de la liga para mejorar radicalmente el comportamiento de los aficionados y sanear el ambiente general del fútbol español.