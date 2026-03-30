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Vinicius Jr. está listo para jugar con Brasil, ya que Carlo Ancelotti confirma que el delantero del Real Madrid será titular contra Croacia
Vinicius Jr. y Marquinhos vuelven al equipo
El seleccionador de Brasil, Ancelotti, ha ofrecido información tranquilizadora sobre el estado físico de dos jugadores clave, confirmando que estarán disponibles para el próximo partido tras las recientes preocupaciones por lesiones, especialmente en torno a Vinicius y al defensa del París Saint-Germain Marquinhos.
En declaraciones a los medios de comunicación sobre la disponibilidad de ambos, Ancelotti afirmó: «Ayer entrenaron por separado, pero los dos están bien y mañana jugarán».
Las dudas sobre el estado físico del delantero del Real Madrid surgieron tras el partido de la semana pasada contra Francia, pero el domingo se informó de que Vinicius había evitado una lesión grave a pesar de haberse perdido las sesiones completas de entrenamiento a principios de semana debido a fatiga muscular.
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Ancelotti no desvela sus planes de alineación
Aunque la participación de sus grandes estrellas está garantizada, Ancelotti no ha querido desvelar la alineación titular completa. La Seleção busca recuperarse de la decepcionante derrota por 2-1 ante Francia en Boston, un resultado que supuso la primera derrota del equipo bajo la actual dirección técnica, mientras se prepara para el próximo ciclo mundialista.
«No voy a revelar la alineación de mañana porque aún no he hablado con los jugadores. Vamos a hacer cambios, pero el sistema no cambiará», explicó Ancelotti.
Cambios forzados y rotaciones defensivas
Brasil se verá obligado a realizar varios cambios tácticos debido a problemas físicos en otras posiciones de la plantilla. Luiz Henrique sustituirá a Raphinha, quien ha regresado al Barcelona para comenzar un tratamiento por una grave lesión en el tendón de la corva. En defensa, Danilo y Roger Ibáñez compiten actualmente por ocupar el puesto de lateral derecho en sustitución de Wesley, mientras que el regreso de Marquinhos deja a Bremer en el banquillo.
Otros cambios podrían dar a Bento la oportunidad de ocupar la portería en lugar de Ederson, del Manchester City. En el centro del campo, se da por hecho que Danilo Oliveira, del Botafogo, será titular. La línea de ataque también sufrirá probablemente una reorganización, y se espera que João Pedro ocupe el puesto de Gabriel Martinelli junto al reaparecido Vinícius Jr.
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El camino hacia el Mundial continúa
El partido amistoso contra Croacia supone una fase de prueba fundamental para Ancelotti antes de que se intensifique el calendario competitivo. Tras el encuentro en Orlando, la Seleção no volverá a la acción hasta mayo y junio, cuando tiene previsto enfrentarse a Panamá y Egipto en nuevos partidos amistosos mientras pone a punto su plantilla de cara a 2026.