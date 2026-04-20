Vinicius Jr. es «tan grande y tan bueno» que su salida del Real Madrid es casi imposible; Michael Owen afirma que solo dos equipos podrían ficharlo

Si no renueva su contrato o se ve como una mala influencia, el Real Madrid podría escuchar ofertas por Vini. Al preguntarle si esto podría ocurrir en el próximo mercado, el exdelantero blanco Owen —ahora embajador de Casino.org, plataforma que ayuda a los jugadores a encontrar marcas de casinos del Reino Unido— dijo a GOAL: «No estoy seguro. El problema es que, si tienes un gran jugador y un gran club, ¿quién puede comprarlo? Si fuera un jugador normal y un club aceptable, habría muchos pretendientes.

Hoy costaría unos doscientos millones, una cifra que solo dos equipos podrían pagar. El Barcelona no lo lograría y él nunca iría allí.

A veces un jugador es tan grande que no me lo imagino marchándose. Neymar lo hizo cuando el PSG derrochaba, pero no veo a Vinicius yendo a otro equipo.

«Personalmente, no lo veo marchándose del Madrid. Es uno de los jugadores de élite. El Madrid no suele desprenderse de jugadores jóvenes y fantásticos, así que espero que se quede».