El Real Madrid está totalmente abierto a la posibilidad de que Vinicius deje el club este verano, según ESPN. El gigante español ha dejado claro que no tiene absolutamente ningún plan de aumentar su última oferta de renovación al internacional brasileño. Al extremo de 26 años solo le queda un año de contrato, lo que aumenta la presión sobre todas las partes para encontrar una solución rápida.

Está previsto que regrese a Valdebebas el lunes para la pretemporada, inmediatamente después de sus vacaciones tras el Mundial. Con intensas dudas que persisten sobre su futuro a largo plazo, los dirigentes del Madrid creen que la decisión definitiva depende ahora por completo del jugador. Debe elegir entre firmar la ampliación de contrato propuesta o solicitar formalmente un traspaso a otro club.







