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¡Vinicius Jr., EN VENTA! El Real Madrid abre la puerta a un sorprendente golpe del Arsenal mientras se estancan las conversaciones para la renovación de contrato
El Madrid, abierto a la salida de Vinícius
El Real Madrid está totalmente abierto a la posibilidad de que Vinicius deje el club este verano, según ESPN. El gigante español ha dejado claro que no tiene absolutamente ningún plan de aumentar su última oferta de renovación al internacional brasileño. Al extremo de 26 años solo le queda un año de contrato, lo que aumenta la presión sobre todas las partes para encontrar una solución rápida.
Está previsto que regrese a Valdebebas el lunes para la pretemporada, inmediatamente después de sus vacaciones tras el Mundial. Con intensas dudas que persisten sobre su futuro a largo plazo, los dirigentes del Madrid creen que la decisión definitiva depende ahora por completo del jugador. Debe elegir entre firmar la ampliación de contrato propuesta o solicitar formalmente un traspaso a otro club.
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El Arsenal sigue de cerca la situación del brasileño
El Arsenal sigue con gran atención el pulso que se mantiene en la capital española. Los informes indican que el club londinense ha estado estudiando activamente la viabilidad financiera de una operación bomba por el cotizado delantero. La cúpula del Arsenal cree firmemente que estaría en una posición muy sólida para conseguir su fichaje si el jugador opta por salir. Sin embargo, una fuente estrechamente vinculada al futbolista ha insistido públicamente en que no ha habido contacto directo con el club londinense por ahora.
Este complejo bloqueo contractual es un asunto de largo recorrido entre los dirigentes de Madrid y los representantes del jugador. La temporada pasada se informó ampliamente de que Vinícius no tenía prisa por renovar y que eligió deliberadamente retrasar cualquier avance significativo en las negociaciones hasta después de que hubiera concluido la Copa del Mundo.
Un periodo frustrante en el Bernabéu
Vinícius se incorporó inicialmente al Madrid como un adolescente con un enorme cartel en 2018 y rápidamente se consolidó como una superestrella mundial. El delantero ha marcado en dos finales distintas de la Champions League y terminó como subcampeón del Balón de Oro masculino de 2024.
A pesar de su innegable brillantez individual, el atacante se mostró visiblemente descontento la temporada pasada bajo la dirección del exentrenador Xabi Alonso. Reaccionó de forma especialmente airada al ser sustituido durante un tenso Clásico en el Bernabéu.
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La pretemporada comienza en Austria
Mientras Vinícius se toma su tiempo para decidir su futuro definitivo, el Madrid debe continuar con su exigente calendario veraniego. Se enfrenta al conjunto italiano Fiorentina en Austria el sábado en su primer amistoso oficial de pretemporada, después de los partidos a puerta cerrada en la ciudad deportiva contra Alcorcón y Leganés.
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