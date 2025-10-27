Vinicius Jr 'considera seriamente' dejar el Real Madrid después del caos del Clásico a menos que Xabi Alonso haga un cambio clave
Se cree que Vinicius gritó 'Me voy' hacia Xabi Alonso.
En un encuentro encendido entre los dos gigantes españoles, con una pelea estallando entre ambos grupos de jugadores después del tiempo completo, Vinicius contribuyó a la tensión tras su reacción al ser retirado después de 72 minutos. Despotricando mientras se dirigía hacia la línea de banda, se cree que el jugador de 25 años gritó "Siempre yo" hacia Alonso, antes de decir "Me voy del equipo, es mejor si me voy, me voy".
Vinicius luego se fue enfadado por el túnel, solo para regresar varios minutos después mientras el Real aseguraba tres puntos valiosos que los colocaron cinco puntos por delante del Barcelona en La Liga. Luego estuvo involucrado en la refriega posterior al partido que tuvo lugar después del pitido final, discutiendo con el extremo del Barcelona Lamine Yamal, quien estuvo en el centro de la pelea.
El internacional brasileño ahora está evaluando sus opciones.
Y en un nuevo informe de la publicación española AS, Vinicius ahora está supuestamente sopesando sus opciones y "considerando seriamente salir" debido a una percepción de falta de confianza por parte de Alonso. El informe afirma que el exdelantero del Flamengo no cree que sus logros pasados estén siendo respetados por Alonso, habiendo anotado 111 goles en 336 apariciones desde que se unió al Real en 2018. Vinicius ha levantado 14 trofeos con los Blancos, incluidos tres títulos de La Liga y dos Ligas de Campeones.
El informe también afirma que la ira de Vinicius por ser sustituido no ha caído bien en la jerarquía del Real, que se cree está totalmente apoyando la decisión de Alonso. Habiendo jugado para el club entre 2009 y 2014, levantando cinco grandes honores incluyendo la Champions League de 2014, el hombre de 43 años regresó al club en verano tras reemplazar a Carlo Ancelotti como entrenador.
Vinicius dispuesto a quedarse en el Real si Xabi Alonso realiza un cambio clave
El informe concluye diciendo que, aunque Vinicius -quien tiene contrato con el Real hasta 2027- no quiere irse, siente que no le quedará más opción que buscar nuevos horizontes si Alonso no lo "respalda" de la misma manera que ha hecho con Kylian Mbappé. Vinicius solo ha terminado tres partidos en los que ha sido titular para el Real Madrid esta temporada, además de no haber sido titular en tres de los 13 partidos del club en todas las competiciones.
El extremo explicó su reacción de enojo después del tiempo completo.
Hablando después del partido contra el Barcelona, Vinicius explicó su reacción al ser sustituido, diciendo: "Tengo un mensaje para todos los madridistas, especialmente aquellos que vinieron al Bernabéu y nos apoyaron con pasión: así es el Clásico, hay muchas cosas que suceden dentro y fuera del campo. Tratamos de mantener el equilibrio, pero eso no siempre es posible. No queríamos ofender a nadie, ni a los jugadores jóvenes ni a los aficionados. Sabemos que cuando salimos al campo, tenemos que cumplir nuestro papel, y así fue hoy. Hala Madrid."
Xabi Alonso, se negó a criticar a Vinicius después del partido.
Y al dirigirse también a los medios tras sonar el pitido final, Alonso se negó a criticar a Vinicius, diciendo: "Lo único que le faltó a Vinicius fue un gol. Es cierto que salió del campo cuando se sentía mejor y podría haber esperado un poco para reemplazarlo, pero entendí que necesitábamos jugadores frescos para mantener el control. Vinicius quería quedarse porque se sentía bien.
"Franco [Mastantuono] también quería seguir jugando. Me dijo: '¿Me vas a sacar?' Y le dije: 'Sí'. Algo similar sucedió con Vini. No estaba muy contento, pero tampoco lo estaba Franco. Le pasa a todos, pero estoy muy contento con el desempeño de Vinicius. El calendario es exigente y tenemos que seguir adelante."
Lo próximo para Vinicius y Alonso: El Real Madrid se enfrenta a Valencia y Liverpool
Vinicius y el Real Madrid volverán a la acción el sábado cuando recibirán al Valencia en la liga. Luego, los hombres de Alonso viajarán a Liverpool en la Liga de Campeones tres días después, en lo que será una ocasión emotiva para el español, habiendo jugado para los Reds entre 2004 y 2009.