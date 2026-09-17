¡Vinicius Jr., comprometido! La estrella del Real Madrid y Virginia Fonseca muestran anillos a juego tras un año de relación

La noticia saltó cuando Virginia acudió a su cuenta de Instagram para compartir una foto definitiva de la pareja junta. En la publicación, tanto la delantera del Real Madrid como la famosa creadora de contenido aparecen luciendo anillos a juego en sus dedos. Fonseca aclaró la imagen al explicar que, tras un año de relación, ahora llevan oficialmente anillos de compromiso, una señal de un compromiso a largo plazo entre las dos estrellas brasileñas.

Fonseca, que saltó a la fama a través de su canal de YouTube y ha reunido a más de 35 millones de seguidores, se ha convertido en una presencia habitual en el Santiago Bernabéu. En concreto, estuvo presente este sábado en el estadio Santiago Bernabéu para ver cómo el Real Madrid lograba una convincente victoria por 4-1 sobre el Rayo Vallecano.

El compromiso marca un punto álgido en una relación que con frecuencia ha acaparado titulares, especialmente porque la influencer ha integrado a su numeroso entorno y a sus tres hijos, Maria Alice, Maria Flor y Jose Leonardo, en la vida doméstica de la jugadora en Madrid.



