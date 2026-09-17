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Vinicius Jr. admite su mala definición mientras se intensifica la competencia por un puesto en el once titular del Real Madrid con Kylian Mbappe y Yan Diomande
Vinicius Junior aborda su sequía goleadora
El aura de invencibilidad que rodea la posición de Vini en la jerarquía del Real Madrid se enfrenta a su prueba más dura hasta la fecha. Aunque el brasileño ha sido la cara de los éxitos recientes del club, su rendimiento al inicio de la presente campaña ha abierto un debate que antes era impensable.
Con solo un gol en 598 minutos de acción, el extremo está teniendo dificultades para igualar los estándares de definición marcados por sus compañeros, a pesar de haber aportado tres asistencias durante ese periodo.
Reconociendo sus recientes problemas de cara a puerta, Vinicius recurrió a las redes sociales para reflexionar sobre su estado de forma y tranquilizar a los madridistas. El delantero brasileño publicó un mensaje en Instagram en el que decía: «Los goles volverán... No puedo seguir fallando tanto».
- AFP
Mbappé toma la delantera en minutos y goles
La llegada de Mbappe iba a cambiar inevitablemente la dinámica de la delantera del Real Madrid, pero ha llamado la atención hasta qué punto ha sido dominante el francés en este arranque. Según As, Vinicius ha empezado a perder parte de su peso dentro de la plantilla a medida que se intensifica la rivalidad por los minutos. Aunque Jose Mourinho intentó en un primer momento mantener un equilibrio estricto en el tiempo de juego entre sus dos principales estrellas, la balanza se ha inclinado recientemente a favor del exjugador del Paris Saint-Germain.
En términos estadísticos, el contraste entre ambos empieza a ser difícil de ignorar para el cuerpo técnico. Mbappe ha firmado un inicio fulgurante de la presente temporada, con ocho goles en sus primeros siete partidos. Esta impresionante cifra lo convierte prácticamente en intocable en el once inicial, dejando a los demás pelear por las plazas restantes.
El cambio en el enfoque de Mourinho quedó más patente cuando Vinicius fue sustituido en el minuto 68 ante el Elche, el tercer partido consecutivo en el que ha sido reemplazado antes del pitido final.
La irrupción de Diomande
No es solo la llegada de Mbappe lo que le está provocando un quebradero de cabeza a Mourinho a la hora de elegir; la irrupción de jóvenes talentos como Yan Diomande ha añadido otra capa de complejidad. Durante los compases finales del partido en el Martínez Valero, Diomande fue utilizado en la banda izquierda, precisamente la misma posición en la que Vinicius se hizo un nombre.
El joven protagonizó varias de las acciones ofensivas más peligrosas del equipo, demostrando que está más que capacitado para cubrir ese vacío. Esta versatilidad le da al técnico alternativas reales cuando el brasileño descansa o no logra aportar el desequilibrio necesario en el último tercio.
- Getty
Mourinho explica la tendencia de las sustituciones
Al abordar la decisión de sustituir tan pronto a Vinicius contra el Elche, Jose Mourinho se apresuró a restar importancia a cualquier insinuación de una ruptura o de una relegación por motivos tácticos. El técnico portugués señaló las exigencias físicas de su sistema defensivo como la principal razón del cambio y afirmó: "Cansado, cansado... Vinicius hizo un muy buen trabajo con nuestra organización defensiva. Estaba cansado".
El jugador aceptó la sustitución sin signos visibles de frustración, lo que indica un nivel de madurez profesional y de comprensión de las necesidades de la plantilla. Sin embargo, el movimiento ha abierto aun así la puerta a que otros demuestren su valía en situaciones de máxima exigencia.
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