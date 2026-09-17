El aura de invencibilidad que rodea la posición de Vini en la jerarquía del Real Madrid se enfrenta a su prueba más dura hasta la fecha. Aunque el brasileño ha sido la cara de los éxitos recientes del club, su rendimiento al inicio de la presente campaña ha abierto un debate que antes era impensable.

Con solo un gol en 598 minutos de acción, el extremo está teniendo dificultades para igualar los estándares de definición marcados por sus compañeros, a pesar de haber aportado tres asistencias durante ese periodo.

Reconociendo sus recientes problemas de cara a puerta, Vinicius recurrió a las redes sociales para reflexionar sobre su estado de forma y tranquilizar a los madridistas. El delantero brasileño publicó un mensaje en Instagram en el que decía: «Los goles volverán... No puedo seguir fallando tanto».