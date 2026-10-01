«¡Vine para ocupar su lugar!»: Marcelo revela cómo reaccionó la leyenda del Real Madrid Roberto Carlos al ser sustituido en el Santiago Bernabéu

En declaraciones a Campo de Estrellas de Real Madrid TV, Marcelo detalló la experiencia surrealista de conocer a su ídolo. "Llegas a un sitio y tu ídolo te recibe con cariño sabiendo que juegas en la misma posición, que yo llegaba para ser 'el sucesor de Roberto Carlos'", dijo.

El legendario lateral se aseguró rápidamente de que su nuevo compañero tuviera una línea directa para cualquier problema. Marcelo recordó que su compatriota le dijo: "Marcelo, coge mi número y apúntalo. Llámame si necesitas cualquier cosa".

Esa calidez fue mucho más allá del terreno de entrenamiento, al aportar una estabilidad crucial al círculo más cercano del joven. "Me trató a mí, a mi mujer, a mi cuñado, a mi abuelo, como si fuéramos de su familia", explicó Marcelo. "No es normal que alguien te trate tan bien cuando llega para jugar por ti. En teoría, yo llegaba para ocupar su puesto, y me ayudó muchísimo".



