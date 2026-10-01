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Real Madrid TrainingGetty Images Sport
Muhammad Zaki
Traducido por

«¡Vine para ocupar su lugar!»: Marcelo revela cómo reaccionó la leyenda del Real Madrid Roberto Carlos al ser sustituido en el Santiago Bernabéu

Real Madrid
Marcelo
R. Carlos
Primera División
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Marcelo, icono del Real Madrid, ha desvelado cómo fueron sus primeros días en el Bernabéu y ha detallado la extraordinaria bienvenida que recibió de su predecesor, Roberto Carlos. A pesar de llegar a la capital española con el propósito explícito de reemplazar al veterano defensa, Marcelo encontró en su compatriota a un mentor más que a un rival.

  • Una tarea desalentadora en la capital española

    Marcelo aterrizó en Madrid siendo adolescente en 2007, cargando con el enorme peso de suceder a una superestrella mundial. Al joven lateral izquierdo se le encomendó la tarea de acabar llenando el vacío dejado por el héroe de su infancia, que había dominado la banda del Bernabéu durante años.

    La transición podría haber desencadenado fácilmente una feroz rivalidad, ya que los dos brasileños estaban llamados a competir por exactamente el mismo puesto sobre el césped. En cambio, el veterano defensor acogió de inmediato al adolescente, facilitó su adaptación al fútbol europeo y actuó como un apoyo vital durante la única campaña que compartieron.


  • Brazilian defender Marcelo Vieira (L), RAFP

    «¡Vine para ocupar su lugar!»

    En declaraciones a Campo de Estrellas de Real Madrid TV, Marcelo detalló la experiencia surrealista de conocer a su ídolo. "Llegas a un sitio y tu ídolo te recibe con cariño sabiendo que juegas en la misma posición, que yo llegaba para ser 'el sucesor de Roberto Carlos'", dijo.

    El legendario lateral se aseguró rápidamente de que su nuevo compañero tuviera una línea directa para cualquier problema. Marcelo recordó que su compatriota le dijo: "Marcelo, coge mi número y apúntalo. Llámame si necesitas cualquier cosa".

    Esa calidez fue mucho más allá del terreno de entrenamiento, al aportar una estabilidad crucial al círculo más cercano del joven. "Me trató a mí, a mi mujer, a mi cuñado, a mi abuelo, como si fuéramos de su familia", explicó Marcelo. "No es normal que alguien te trate tan bien cuando llega para jugar por ti. En teoría, yo llegaba para ocupar su puesto, y me ayudó muchísimo".


  • Un rescate festivo lejos de Brasil

    Ese cuidado paternal quedó reflejado de la mejor manera durante las primeras vacaciones de invierno de Marcelo en España. Con apenas una breve ventana de cinco días que impedía un viaje de vuelta a Sudamérica, el joven defensa se enfrentaba a un periodo festivo en soledad antes de recibir una invitación inesperada.

    «Yo nunca le llamé, pero él me llamó», recordó Marcelo. «Una Navidad me dijo: "Mira, no tenemos tiempo para ir a Brasil por Navidad porque son solo cinco días, ven a mi casa".

    «Sé lo importante que es la Navidad para las familias. Estando lejos de Brasil, necesitaba tener un hogar y sentir que era el mío».


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  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-REAL MADRID-TROPHYAFP

    Consolidando un legado inigualable

    Marcelo terminó por cumplir de forma definitiva las promesas que apuntaba en sus inicios y se consolidó como una figura legendaria moderna en el Bernabéu. Acabó acumulando un palmarés asombroso que incluyó cinco Champions League y seis títulos de LaLiga, dejando una huella permanente en el fútbol europeo.

    Aunque el trofeo del Mundial se le resistió de forma notoria tras la dura eliminación de Brasil en 2014, su estatus a nivel de clubes sigue siendo intocable. Ahora, ya retirado y echando la vista atrás sobre su carrera, Marcelo es recordado de forma unánime junto a su ídolo en el panteón de los mejores defensas de la historia del Madrid.

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