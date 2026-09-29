Vincenzo Montella rechaza las peticiones de dimisión después de que Turquía sufriera una dura derrota ante Italia

El ambiente en el Timsah Arena de Bursa se volvió tóxico cuando Turquía cayó en una decepcionante derrota a manos de Italia. Con los visitantes disparándose hasta una ventaja de tres goles antes de la media hora, los aficionados locales, frustrados, empezaron a corear que el seleccionador dimitiera. La protesta, muy sonora, contrastó de forma evidente con el reciente optimismo que rodeaba a la selección nacional, pero el técnico italiano sigue firme en su compromiso con el proyecto pese a la creciente presión desde la grada.

Al responder a las peticiones de su salida durante sus obligaciones posteriores al partido, Montella se mostró desafiante sobre su posición. "¿Dimisión? No estoy pensando en irme en absoluto. Siento el apoyo de los chicos y ni siquiera me imaginé marcharme cuando tuve propuestas interesantes. Hemos llegado hasta aquí juntos y estoy motivado para continuar", declaró el entrenador a Sky Sport Italia.