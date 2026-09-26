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Vincenzo Montella elogia la actuación «increíble» de Turquía pese a la derrota ante Francia
Una derrota frustrante para Turquía
Turquía sufrió una ajustada y frustrante derrota por 1-0 ante Francia en su último encuentro de la UEFA Nations League. Kylian Mbappe marcó el único gol del partido al culminar una asistencia de Michael Olise para romper el empate. El partido de alto perfil no estuvo exento de contratiempos. El delantero del Real Madrid se vio obligado más tarde a abandonar el terreno de juego por una preocupante lesión de rodilla.
A pesar del decepcionante resultado final, el seleccionador de Turquía, Montella, deshizo en elogios hacia sus jugadores. El técnico italiano consideró que su equipo ofreció una actuación sólida que mereció un desenlace mucho mejor.
- Getty Images Sport
Montella elogia una actuación increíble
Montella se negó a que la ajustada derrota eclipsara lo que consideró un brillante esfuerzo colectivo. Consideró que su equipo ofreció una actuación que supuso toda una declaración de intenciones ante una selección internacional de primer nivel.
«Estoy orgulloso, es una pena que no pudiéramos abandonar el campo con un resultado positivo», declaró Montella a Sky Sport Italia. «Fue una actuación increíble, una de nuestras mejores, especialmente teniendo en cuenta contra quién nos enfrentábamos. Sabíamos que no te puedes permitir ni medio error ante equipos así, pero también creo que tuvimos nuestras oportunidades y que fue un partido muy igualado».
Cara a cara con los franceses
Aunque Francia disfrutó, como era previsible, de la mayor parte de la posesión, las estadísticas generales del partido reflejaron un duelo muy competido e igualado. Ambos equipos registraron sorprendentemente exactamente 11 remates y obligaron a los respectivos porteros a realizar tres paradas.
Turquía demostró que podía competir con confianza contra los mejores, generando ocasiones reales para sacar algo del partido. Sin embargo, al final se quedó corto ante una Francia muy eficaz, que castigó un raro lapsus de concentración.
"Vi un gran espíritu de equipo y eso es algo que tenemos que llevar con nosotros a los próximos partidos", añadió Montella. "No será fácil recuperarnos física y mentalmente tan rápido, así que necesitamos ese espíritu por encima de todo. Lo siento por mis chicos, porque hoy de verdad lo dieron todo".
- AFP
Un duelo crucial de la Nations League
Turquía debe reagruparse y recuperarse rápidamente de cara a un crucial partido en casa contra Italia el lunes. Ambas selecciones necesitan desesperadamente una victoria para salir del fondo de la clasificación del grupo tras perder en sus debuts. La Azzurra ocupa actualmente el último puesto por diferencia de goles después de sufrir una dañina derrota por 0-2 en casa ante Bélgica.
Turquía recibirá este decisivo enfrentamiento directo en el Ataturk Spor Kompleksi Matli Stadyumu de Bursa. Sin embargo, el equipo de Montella no podrá contar con Ugurcan Cakir, ya que el guardameta está sancionado tras ver la tarjeta roja en los últimos minutos ante Francia.
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