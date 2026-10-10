A pesar de un inicio prometedor de su etapa en septiembre de 2023, el exdelantero de la Roma no fue capaz de frenar un acusado bajón en el rendimiento que dejó al equipo anclado en el fondo de su grupo. El anuncio llega después de un periodo especialmente doloroso para la selección, que incluyó dos derrotas ante Italia, una derrota por 3-0 a domicilio contra Bélgica y una derrota por 1-0 en casa a manos de Francia. Estos resultados obligaron a actuar a los responsables de la federación, que consideraron necesario un cambio antes de la próxima ventana internacional.

En un breve comunicado oficial difundido a través de las redes sociales, el organismo rector dejó clara su decisión ante la opinión pública. «Se decidió no continuar con el Sr. Vincenzo Montella como seleccionador nacional», anunció la TFF en su sitio web oficial.